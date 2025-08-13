doi șoferi prinși în ”offside” în aceeași zi: unul cu permis suspendat, altul fără permis

Doi șoferi prinși la volan fără drept legal de circulație în județul Sibiu.

Pe 12 august 2025, polițiștii sibieni au intervenit pentru a opri două autoturisme conduse de persoane care nu aveau dreptul legal de a circula pe drumurile publice.

În jurul orei 21:40, pe DN 14A, la kilometrul 5+800 metri, polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani din municipiul Mediaș. În urma verificărilor, s-a constatat că dreptul acestuia de a conduce autovehicule era suspendat. În consecință, polițiștii Secției de Poliție Rurală Mediaș au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere având permisul suspendat.

Tot în data de 12 august, în jurul orei 10:30, în orașul Avrig, polițiștii Secției de Poliție Rurală Porumbacu de Jos au oprit pentru control un autoturism care tracta o remorcă, condus pe strada Câmpșor de un bărbat în vârstă de 45 de ani, din județul Brașov. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Polițiștii reamintesc că respectarea regulilor de circulație și deținerea unui permis valabil sunt obligatorii pentru siguranța tuturor participanților la trafic.