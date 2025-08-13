eroi în uniformă: pompierii sibieni s-au întors acasă după lupta cu apele din suceava / foto

Pompierii sibieni s-au întors acasÄ dupÄ misiunea din judeÈul Suceava.

Cei 15 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru SituaÈii de UrgenÈÄ „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeÈului Sibiu, care în ultimele cinci zile au participat la acÈiunile de sprijin pentru comunitÄÈile afectate de inundaÈiile din judeÈul Suceava, au revenit în cursul nopÈii acasÄ.

Misiunea lor s-a desfÄÈurat în localitÄÈile Neagra Èi HÄleasa, zone grav afectate de viituri, unde au intervenit pentru decolmatarea ÈanÈurilor, sprijinirea refacerii infrastructurii de electricitate, curÄÈarea caselor Èi gospodÄriilor, precum Èi pentru acordarea ajutorului necesar familiilor aflate în dificultate.

Pompierii sibieni au lucrat cot la cot cu colegi din întreaga ÈarÄ, în condiÈii dificile, cu nopÈi scurte Èi zile pline, demonstrând încÄ o datÄ spiritul de echipÄ, devotamentul Èi solidaritatea care definesc profesia lor.

ReprezentanÈii ISU Sibiu au transmis un mesaj de mulÈumire Èi apreciere pentru curajul Èi profesionalismul echipei, subliniind cÄ pompierii au dus cu ei nu doar uniforma, ci Èi sufletul comunitÄÈii sibiene.