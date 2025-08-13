eroi în uniformă: pompierii sibieni s-au întors acasă după lupta cu apele din suceava / foto

Pompierii sibieni s-au întors acasÄ dupÄ misiunea din judeÈul Suceava.
Cei 15 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru SituaÈii de UrgenÈÄ „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeÈului Sibiu, care în ultimele cinci zile au participat la acÈiunile de sprijin pentru comunitÄÈile afectate de inundaÈiile din judeÈul Suceava, au revenit în cursul nopÈii acasÄ.
Misiunea lor s-a desfÄÈurat în localitÄÈile Neagra Èi HÄleasa, zone grav afectate de viituri, unde au intervenit pentru decolmatarea ÈanÈurilor, sprijinirea refacerii infrastructurii de electricitate, curÄÈarea caselor Èi gospodÄriilor, precum Èi pentru acordarea ajutorului necesar familiilor aflate în dificultate.
Pompierii sibieni au lucrat cot la cot cu colegi din întreaga ÈarÄ, în condiÈii dificile, cu nopÈi scurte Èi zile pline, demonstrând încÄ o datÄ spiritul de echipÄ, devotamentul Èi solidaritatea care definesc profesia lor.
ReprezentanÈii ISU Sibiu au transmis un mesaj de mulÈumire Èi apreciere pentru curajul Èi profesionalismul echipei, subliniind cÄ pompierii au dus cu ei nu doar uniforma, ci Èi sufletul comunitÄÈii sibiene.
