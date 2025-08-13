eroii munților din sibiu cer sprijin: dotări, echipe complete și salarii decente pentru salvamontiști

SalvamontiÈtii din Sibiu – eroii care salveazÄ vieÈi zi Èi noapte, cu sprijinul CJ Sibiu

SalvamontiÈtii din judeÈul Sibiu intervin zi Èi noapte, indiferent de condiÈiile meteo, în zonele montane greu accesibile, pentru a salva vieÈi. Echipele Salvamont sunt chemate la acÈiuni de salvare pentru drumeÈi rÄtÄciÈi, accidente pe pârtii sau situaÈii medicale grave, punând uneori propria lor viaÈÄ în pericol.

Consiliul JudeÈean Sibiu subliniazÄ importanÈa funcÈionÄrii eficiente a serviciului Salvamont, care presupune echipe complete, pregÄtire continuÄ, dotÄri moderne Èi finanÈare stabilÄ. Pentru aceasta, autoritÄÈile recomandÄ: exceptarea serviciilor Salvamont de la normarea posturilor impusÄ consiliilor judeÈene, salarizarea echipelor la nivel central Èi concentrarea autoritÄÈilor judeÈene pe funcÈionarea logisticÄ Èi baza materialÄ necesarÄ intervenÈiilor.

„SalvamontiÈtii nu cer privilegii. Cer doar resursele minime pentru a salva vieÈi – uneori cu preÈul propriei vieÈi. SusÈinerea acestui serviciu înseamnÄ sÄ ne protejÄm pe noi înÈine Èi pe cei dragi”, transmit reprezentanÈii CJ Sibiu.