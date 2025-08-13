eroii munților din sibiu cer sprijin: dotări, echipe complete și salarii decente pentru salvamontiști

SalvamontiÈtii din Sibiu – eroii care salveazÄ vieÈi zi Èi noapte, cu sprijinul CJ Sibiu
SalvamontiÈtii din judeÈul Sibiu intervin zi Èi noapte, indiferent de condiÈiile meteo, în zonele montane greu accesibile, pentru a salva vieÈi. Echipele Salvamont sunt chemate la acÈiuni de salvare pentru drumeÈi rÄtÄciÈi, accidente pe pârtii sau situaÈii medicale grave, punând uneori propria lor viaÈÄ în pericol.
Consiliul JudeÈean Sibiu subliniazÄ importanÈa funcÈionÄrii eficiente a serviciului Salvamont, care presupune echipe complete, pregÄtire continuÄ, dotÄri moderne Èi finanÈare stabilÄ. Pentru aceasta, autoritÄÈile recomandÄ: exceptarea serviciilor Salvamont de la normarea posturilor impusÄ consiliilor judeÈene, salarizarea echipelor la nivel central Èi concentrarea autoritÄÈilor judeÈene pe funcÈionarea logisticÄ Èi baza materialÄ necesarÄ intervenÈiilor.
„SalvamontiÈtii nu cer privilegii. Cer doar resursele minime pentru a salva vieÈi – uneori cu preÈul propriei vieÈi. SusÈinerea acestui serviciu înseamnÄ sÄ ne protejÄm pe noi înÈine Èi pe cei dragi”, transmit reprezentanÈii CJ Sibiu.
