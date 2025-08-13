fc hermannstadt riscă să piardă un titular: jucător de bază tentat de un transfer în azerbaijan

Tiberiu Căpușă, fundaș central al celor de la FC Hermannstadt, este dorit de Neftchi Baku, formație de top din Azerbaijan. Potrivit publicației idman.biz, care citează Sport24.az, clubul din capitală vrea să-și întărească defensiva și a intrat în contact cu fotbalistul român.

Negocierile sunt așteptate să înceapă în curând, anunță gsp.ro. Căpușă, în vârstă de 27 de ani, are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2026 și este evaluat de transfermarkt la 750.000 de euro, aproape de cea mai mare cotă din carieră (850.000 € în iarna lui 2021).

Format la Academia Hagi, stoperul a jucat pentru Viitorul Constanța, Universitatea Cluj, Chindia Târgoviște și UTA Arad, înainte să ajungă la Sibiu în vara lui 2024. În actualul sezon de Superligă, Căpușă a fost titular în toate cele cinci meciuri, marcând și un gol în remiza cu Metaloglobus.

Neftchi Baku, care i-a transferat recent pe românul Cristi Costin de la Dinamo și pe alți trei fundași centrali (Igor Ribeiro, Elvin Badalov, Murad Khachayev), va debuta în noul sezon al campionatului azer sâmbătă, 16 august, contra celor de la Shamakhi.