guvern aur-psd din toamnă? simion spune că ”este inevitabil” și a anunțat și cine va fi premier

Marți seară, liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul său își propune să ajungă la guvernare, alături de PSD, din toamna acestui an, într-un guvern condus de Călin Georgescu. Condiția pentru acest scenariu este ca moțiunea de cenzură pe care o va depune AUR să primească susținerea necesară în Parlament.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a explicat Simion, la Realitatea Plus.

Întrebat despre criticile privind depunerea unei moțiuni „doar de ochii lumii”, președintele AUR a subliniat: „Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului «vreți să depunem?!», ne-au spus într-un număr covârșitor «Da». Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”.

Simion a precizat că doi deputați PSD și-ar fi declarat deja susținerea pentru moțiunea de cenzură. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu. Noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a adăugat liderul AUR.

În final, George Simion a făcut apel la PSD: „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”.