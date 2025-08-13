guvernul declanșează reforma administrației: reduceri de posturi și control al cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan i-a convocat miercuri, la ora 11:00, pe șefii celor aproximativ 40 de instituții aflate în subordinea Guvernului, la Palatul Victoria, pentru a discuta optimizarea cheltuielilor și reduceri de personal.
Decizia vine în contextul pachetului fiscal pregătit de Executiv pentru reducerea deficitului și eficientizarea administrației.
Ministerul Dezvoltării a pus recent în consultare publică reformele din administrația publică, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetele demnitarilor, atât la nivel central, cât și local, și introducerea unor reguli de evaluare a performanței pentru ocuparea acestora.
Sindicaliștii din aparatul de lucru al Guvernului au criticat însă modul în care Executivul intenționează să facă aceste tăieri, considerând că nu există o analiză detaliată și că se cer pur și simplu liste cu angajați care să fie concediați.
