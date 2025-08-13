guvernul elimină plafonul de 50.000 lei la plățile cu cardul. firmele obligate să aibă cel puțin un cont bancar

Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul și introduce obligația ca toate companiile din România să dețină cel puțin un cont bancar. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, care spune că măsurile fac parte din componenta fiscală a pachetului 2 pregătit de Executiv.

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de limită pentru plățile cu cardul. Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilitatea de plată în numerar, cât și prin orice mijloc electronic. În prezent, există peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situația din 2021 sau 2018, când era complicat să obții un POS. Acum există trei variante și este mult mai ușor de implementat”, a declarat Nazare.

Ministrul a precizat că autoritățile vor include în normele tranzitorii și situațiile speciale din zonele fără internet, dar acestea vor fi „excepția, nu regula”. Scopul declarat este creșterea transparenței și trasabilității tranzacțiilor.

Cont bancar obligatoriu pentru toate firmele

Nazare a atras atenția că aproape jumătate dintre companiile active din România nu au cont bancar. „Am constatat că 698.000 de companii nu au card bancar, nu au cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat. Ponderea este extrem de mare raportat la numărul total de firme active”, a spus ministrul.

În acest context, Guvernul va impune obligația legală ca toate persoanele juridice să dețină cel puțin un cont deschis la o bancă, iar băncile vor fi obligate să îl deschidă, pentru a asigura „transparența și trasabilitatea în relațiile comerciale”.

Măsura nu se aplică persoanelor fizice, care vor putea utiliza în continuare numerar și carduri fără restricții suplimentare.

Apel către bănci: Dobânzi mai mici la plățile cu cardul

Nazare a mai anunțat că a avut discuții cu Asociația Băncilor și operatorii de plăți electronice, cerând reducerea comisioanelor și dobânzilor pentru plățile cu cardul. „Plata cu cardul trebuie să devină mai puțin costisitoare decât este astăzi”, a subliniat ministrul.