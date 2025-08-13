incendiu violent pe dn7: tir încărcat cu produse alimentare, cuprins de flăcări / foto

Incendiu la un autotren blochează traficul pe DN7, în localitatea Milcoiu, județul Vâlcea.

Traficul rutier este complet blocat, joi, pe Drumul Național 7, pe raza localității Milcoiu, județul Vâlcea, ca urmare a unui incendiu izbucnit la un ansamblu de vehicule (autotren).

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, nu au fost raportate victime în urma evenimentului.

Poliția rutieră recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților prezenți la fața locului, să reducă viteza în zona incidentului și să utilizeze rute ocolitoare până la redeschiderea circulației. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să manifeste răbdare și atenție sporită la volan.

Reprezentanții IPJ Vâlcea vor reveni cu detalii privind reluarea traficului în condiții normale imediat ce zona va fi eliberată și curățată.