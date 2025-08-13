inter sibiu, pas înainte în pregătiri: egal muncit în ultimul amical

Nou-promovată în Liga 3, Inter Sibiu a jucat sâmbătă un amical cu CSM Săcele, încheiat la egalitate, scor 2-2.

După ce a suferit în primele jocuri de Cupa României, Inter Sibiu crește treptat și a făcut un joc bun în ultimul test, 2-2 (2-0) cu CSM Săcele, o altă echipă care în această vară a reușit să acceadă la Liga 3. Golurile sibienilor au fost marcate de Bărculeț și Bîrsan. Cele două echipe se întâlniseră în această vară și în faza regională a Cupei, la Săcele, unde a fost tot remiză, 1-1.

Antrenorul principal al sibienilor, Călin Moldovan anunță că lotul de jucători este încă în proces de evaluare.

”Am făcut un joc bun la Săcele, mai ales în prima repriză, în care am folosit cam ce avem mai bun la momentul acesta. În repriza secundă, am făcut multe schimbări și asta cam dereglează jocul la amicale. Suntem încă în căutări, nu am stabilit lotul” a declarat antrenorul Călin Moldovan.

Pentru Inter urmează sâmbătă un joc amical pe Obor cu echipa de Under 19 a lui FC Hermannstadt. Seria jocurilor de verificare se va finaliza săptămâna viitoare cu un meci atractiv cu ACS Mediaș 2022.

Federația nu a anunțat încă nimic oficial referitor la componența Ligii 3 și rămâne de văzut dacă se va continua cu 8 serii a câte 12 echipe, așa cum fusese stabilit inițial. ACS Mediaș și Inter Sibiu așteaptă cu nerăbdare să afle vești, însă multe echipe s-au retras, acuzând probleme financiare.