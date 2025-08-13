între șprițuri și vise de facultate: cum au trăit elevii din sibiu proba la alegere, la bac / video foto

Miercuri, elevii din Sibiu au susținut proba la alegere a profilului în cadrul examenului de Bacalaureat. Cei mai mulți speră să promoveze în această sesiune, pentru a nu mai reveni anul viitor. Cu toate acestea, o parte semnificativă dintre candidați se așteaptă la note sub 5.

La Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”, opiniile elevilor au fost împărțite. Unii s-au descurcat mai bine, alții mai puțin. Sorin a susținut examenul la Geografie și a ieșit de la examen cu umor amar. „A fost extraordinar de bine. Nu mă așteptam în viața mea să nu știu chiar nimic. Mă aștept la o notă cuprinsă între 5 și 7. Acum mă duc la lucru și, după muncă, mă duc să beau. Pe viitor vreau să fentez pușcăriile și, poate, să merg la facultate”, a spus elevul.

David a ales tot Biologia și s-a arătat ceva mai optimist. „A fost foarte ușor. Sper să iau o notă între 6 și 8. Acum că s-au terminat examenele, o să dorm și, eventual, o să merg la multe șprițuri. Iau Bac-ul! Și dacă nu-l iau, dau la anul”, a spus tânărul.

Raul, un alt elev de la același liceu, a dat proba la Biologie. „A fost foarte neașteptat. Am învățat, dar nu mă așteptam ca subiectul al treilea să fie despre țesuturi vegetale. M-am descurcat bine, am scris scurt și la obiect. Sper să iau o notă de 7 sau 8, ca să ajung la facultatea pe care mi-o doresc: Inginerie de Muzică și Sunet. Acum că am terminat, cred că o să fac un grătar sau să beau o bere, ca tot omul”, a mărturisit acesta.

Un alt elev, care a dorit să rămână anonim, a fost dezamăgit de dificultatea subiectelor. „A fost grea, față de variantele de antrenament. Unele exerciții nici nu aveau sens. Am stat și m-am uitat în foaia aia și n-am făcut nimic. Nu iau mai mult de un 2 sau 3”, a spus tânărul.

Ultima probă a examenului de Bacalaureat va avea loc joi, 14 august, când elevii vor susține testarea la limba și literatura maternă.