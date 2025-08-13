lotusgrill – grătarul portabil pentru aventuri în natură de la verdon sibiu

Cunoscut pentru gama sa completă de soluții pentru agricultori și fermieri, magazinul Verdon oferă și produse dedicate pasionaților de Outdoor. Unul dintre produsele de top este LotusGrill, grătarul modern cu cărbuni, fără fum, care a cucerit utilizatorii din întreaga lume.

Screenshot

Aceste grătare cu design german, premiate internațional, aduc pe terasă sau în curte gustul autentic al preparatelor pe cărbuni, dar fără fumul deranjant și fără bătăi de cap la aprindere.

De ce LotusGrill este diferit?

Gata de gătit în 3-4 minute

LotusGrill folosește un ventilator încorporat, alimentat cu baterii sau prin USB, care menține cărbunii perfect ventilați. Rezultatul? Grătarul este încins și pregătit de gătit în doar 3-4 minute.

Tehnologia „smokeless” elimină aproape complet fumul, astfel încât îl poți folosi pe balcon, terasă, în camping sau la picnic.

👉 Descoperă toate modelele aici: LotusGrill pe verdon.ro

Siguranță maximă, oriunde îl folosești

Arderea are loc într-un recipient din inox închis, astfel încât scânteile și jarul nu ies niciodată afară.

Exteriorul nu se încălzește, datorită pereților dubli – poți muta grătarul chiar și în timp ce gătești.

În plus, toate componentele se fixează cu două încuietori laterale, formând o unitate stabilă și sigură.

Mâncare mai sănătoasă

Un alt avantaj este că grăsimea scursă din alimente nu ajunge pe jar, ci este colectată în vasul interior din inox. Astfel, fumul și substanțele nocive sunt reduse la minimum. Containerul pentru cărbuni, cu o capacitate de 250 g, oferă un timp de ardere între 40 și 90 de minute, în funcție de tipul de cărbuni și de setarea ventilatorului. Căldura este distribuită uniform datorită bolului interior din oțel inoxidabil, care preia și grăsimea scursă.

Rezultatul? Preparatele rămân fragede, gustoase și sănătoase.

Consum redus de cărbuni

LotusGrill este prietenos și cu buzunarul tău – folosește doar 20% din cărbunii necesari unui grătar clasic.

Iar dacă vrei să gătești mai mult, poți adăuga oricând cărbuni în recipient, fără să oprești gătitul. Un sac de carbuni de 2.5 kg ajunge pentru cca. 15 sesiuni de gatit cu un gratar Lotus Grill Classic.

👉 Alege cărbuni speciali LotusGrill și gel de aprindere LotusGrill pentru rezultate perfecte.

Curățare ușoară

Grilajul și vasul interior sunt din inox și se pot spăla inclusiv în mașina de spălat vase.

Grătarul se dezasamblează complet după utilizare, ceea ce face curățarea rapidă și simplă.

Mai multe dimensiuni și culori

LotusGrill vine în 4 dimensiuni, potrivite pentru diferite mărimi de grupuri:

S – ideal pentru 2-3 persoane, cu o suprafață de gătit de 26 cm;

– ideal pentru 2-3 persoane, cu o suprafață de gătit de 26 cm; Clasic – potrivit pentru 4-5 persoane, cu o suprafață de gătit de 32 cm;

– potrivit pentru 4-5 persoane, cu o suprafață de gătit de 32 cm; XL – recomandat pentru 8-10 persoane, cu o suprafață generoasă de 40,5 cm;

– recomandat pentru 8-10 persoane, cu o suprafață generoasă de 40,5 cm; XXL – perfect pentru grupuri mari, 10-12 persoane, cu o suprafață extinsă de gătit de 57,6 cm.

Pe lângă gama variată de culori vesele, poți personaliza grătarul cu accesorii dedicate: capace din sticlă termorezistentă, plăci speciale de gătit, set fondue, suport pentru balcon și multe altele, pentru o experiență completă și adaptată stilului tău.

Unde găsești LotusGrill în Sibiu

Toate modelele, accesoriile și consumabilele sunt disponibile la Verdon în Sibiu pe strada Ștefan cel Mare 154, sau poți comanda direct online pe verdon.ro.

Este grătarul perfect pentru cei care vor gust autentic, fără fum și fără bătăi de cap.