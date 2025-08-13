măsură urgentă luată de magistrați în cazul tânărului din sibiu care și-a ucis bunicul

Magistrații au dispus o primă măsură în cazul tânărului de 23 de ani, din municipiul Sibiu, care și-a omorât bunicul.
Tânărul în vârstă de 23 de ani care și-a omorât bunicul de 82 de ani a fost băgat după gratii. El va avea timp în următoarele 30 de zile să se gândească la ce a făcut.
„Inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile”, informează Dan Octavian Simion, procuror șef secție judiciară, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Vă reamintim că, în 12 august, tânărul s-a năpustit asupra bunicului lui și l-a lovit în repetate rânduri. Omul a fost găsit în stare de inconștiență, având multiple leziuni la nivelul capului și în alte zone ale corpului. Starea lui s-a agravat, astfel că miercuri a decedat. (DETALII AICI)
