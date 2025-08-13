nazare vrea teste de integritate la anaf și relații mai bune cu ministerul finanțelor

Nazare propune teste de integritate pentru angajații ANAF și îmbunătățirea relației cu Ministerul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că intenționează să introducă teste de integritate pentru angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit acestuia, măsura urmărește consolidarea încrederii în instituție și creșterea transparenței în relația cu contribuabilii, scrie Digi24.

Totodată, Nazare a subliniat necesitatea reglării relațiilor dintre ANAF și Ministerul Finanțelor, care au fost tensionate în ultima perioadă. Ministrul a declarat că este important ca instituțiile să colaboreze eficient și să elimine eventualele blocaje administrative.

Testele de integritate fac parte dintr-un plan mai amplu de reformă a ANAF, care include și digitalizarea proceselor și simplificarea procedurilor fiscale. Oficialul a mai adăugat că implementarea acestor măsuri va fi graduală și va respecta toate prevederile legale.