pană de curent în centrul sibiului. peste 70 de străzi afectate și panică pe terase / update

O pană de curent afectează, miercuri după-amiază, centrul municipiului Sibiu. Deocamdată nu se cunosc motivele avariei.
UPDATE
Curentul s-a întrerupt, miercuri, în centrul Sibiului din cauza unor lucrări de săpături. Potrivit reprezentanților DEER, utilizatorii au fost realimentați cu energie electrică.
„Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) informează că, în urma unor lucrări de săpături efectuate pentru rețeaua de gaz metan, a fost afectată o linie electrică subterană de medie tensiune (LES 20 kV) din zona PA 2- zona centrală. Incidentul a condus la întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică în zona centrală a municipiului Sibiu. Echipele operative DEER au intervenit prompt, iar în prezent toți utilizatorii au fost realimentați cu energie electrică. Incidentul a durat între ora 12.59 și ora 13.31”, spun reprezentanții DEER.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Pe 70 de străzi din centrul Sibiului, inclusiv în Piața Mare și pe pietonala Bălcescu, acolo unde funcționează o mulțime de localuri, nu este curent electric. Primele întreruperi au fost semnalate în jurul ore 13:20.
Străzile pe care nu este curent de la ora 13:20:
Loc: SIBIU, Strada: 9 MAI
Loc: SIBIU, Strada: ABATORULUI
Loc: SIBIU, Strada: ARHIVELOR
Loc: SIBIU, Piata: ARMELOR
Loc: SIBIU, Parc: ASTRA
Loc: SIBIU, Strada: BALCESCU N.
Loc: SIBIU, Strada: BANATULUI
Loc: SIBIU, Strada: BARITIU
Loc: SIBIU, Strada: BERARIEI
Loc: SIBIU, Strada: BLAGA LUCIAN
Loc: SIBIU, Strada: BRUTARILOR
Loc: SIBIU, Strada: CENTUMVIRILOR
Loc: SIBIU, Strada: CETATII
Loc: SIBIU, Strada: CIBINULUI
Loc: SIBIU, Strada: CIORAN EMIL
Loc: SIBIU, Strada: COJOCARILOR
Loc: SIBIU, Bulevard: COPOSU CORNELIU
Loc: SIBIU, Strada: COSBUC G.
Loc: SIBIU, Strada: CRISANEI
Loc: SIBIU, Strada: CROITORILOR
Loc: SIBIU, Strada: DARSTELOR
Loc: SIBIU, Strada: DOBRUN
Loc: SIBIU, Strada: DOGARILOR
Loc: SIBIU, Strada: FUNARILOR
Loc: SIBIU, Strada: GIMNASTICII
Loc: SIBIU, Strada: HASS KONRAD
Loc: SIBIU, Strada: INDEPENDENTEI
Loc: SIBIU, Strada: IZVORULUI
Loc: SIBIU, Strada: KORSAKOV
Loc: SIBIU, Strada: LAZAR GH.
Loc: SIBIU, Piata: MARE
Loc: SIBIU, Strada: MASARILOR
Loc: SIBIU, Strada: MOS ION ROATA
Loc: SIBIU, Strada: NEGRUZZI
Loc: SIBIU, Strada: NOICA C-TIN
Loc: SIBIU, Strada: NOUA
Loc: SIBIU, Strada: ODOBESCU AL.
Loc: SIBIU, Strada: OLARILOR
Loc: SIBIU, Strada: PANZARILOR
Loc: SIBIU, Strada: PAPIU ILARIAN
Loc: SIBIU, Strada: PIELARILOR
Loc: SIBIU, Strada: PIETRARILOR
Loc: SIBIU, Strada: PLOPILOR
Loc: SIBIU, Strada: POPOVICI TIMOTEI
Loc: SIBIU, Strada: PULBERARIEI
Loc: SIBIU, Strada: RATIU ION
Loc: SIBIU, Strada: REGELE FERDINAND
Loc: SIBIU, Strada: ROTARILOR
Loc: SIBIU, Strada: SAGUNA ANDREI
Loc: SIBIU, Strada: SAPUNARILOR
Loc: SIBIU, Piata: SCHILLER
Loc: SIBIU, Strada: STANCA RADU
Loc: SIBIU, Strada: TARGU FANULUI
Loc: SIBIU, Strada: TARGU PESTELUI
Loc: SIBIU, Strada: TARGU VINULUI
Loc: SIBIU, Piata: TEATRULUI
Loc: SIBIU, Strada: TECLU NICOLAE
Loc: SIBIU, Strada: TELEFOANELOR
Loc: SIBIU, Alee: TESATORILOR
Loc: SIBIU, Strada: TIPOGRAFILOR
Loc: SIBIU, Strada: TORDOSAN V.
Loc: SIBIU, Strada: TRIBUNEI
Loc: SIBIU, Strada: TURNULUI
Loc: SIBIU, Piata: UNIRII
Loc: SIBIU, Strada: VALEA MARE
Loc: SIBIU, Strada: VARTOPU
Loc: SIBIU, Bulevard: VICTORIEI
Loc: SIBIU, Strada: VOPSITORILOR
Loc: SIBIU, Strada: XENOPOL AL.
Loc: SIBIU, Strada: ZIDULUI
Deocamdată nu se cunosc motivele întreruperilor. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este momentan indisponibil.
Revenim cu detalii.
Ultima oră
- Biletele pentru România – Canada, puse în vânzare pe aplicația FRF acum 16 minute
- Ce trăznăi mai fac castorii de pe Cibin: Director Apele Române: ,,Ei lucrează, noi lucrăm” / video acum 26 de minute
- Răsfăț culinar în Mărginimea Sibiului. Carpentiere Arena oferă preparate tradiționale și relaxare totală, la altitudine acum 51 de minute
- Modernizările din centrul Mediașului. Încep lucrările pe Mihail Kogălniceanu / foto acum o oră
- Eroii munților din Sibiu cer sprijin: dotări, echipe complete și salarii decente pentru salvamontiști acum o oră