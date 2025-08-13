pană de curent în centrul sibiului. peste 70 de străzi afectate și panică pe terase / update

O pană de curent afectează, miercuri după-amiază, centrul municipiului Sibiu. Deocamdată nu se cunosc motivele avariei.

UPDATE

Curentul s-a întrerupt, miercuri, în centrul Sibiului din cauza unor lucrări de săpături. Potrivit reprezentanților DEER, utilizatorii au fost realimentați cu energie electrică.

„Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) informează că, în urma unor lucrări de săpături efectuate pentru rețeaua de gaz metan, a fost afectată o linie electrică subterană de medie tensiune (LES 20 kV) din zona PA 2- zona centrală. Incidentul a condus la întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică în zona centrală a municipiului Sibiu. Echipele operative DEER au intervenit prompt, iar în prezent toți utilizatorii au fost realimentați cu energie electrică. Incidentul a durat între ora 12.59 și ora 13.31”, spun reprezentanții DEER.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pe 70 de străzi din centrul Sibiului, inclusiv în Piața Mare și pe pietonala Bălcescu, acolo unde funcționează o mulțime de localuri, nu este curent electric. Primele întreruperi au fost semnalate în jurul ore 13:20.

Străzile pe care nu este curent de la ora 13:20:

Loc: SIBIU, Strada: 9 MAI

Loc: SIBIU, Strada: ABATORULUI

Loc: SIBIU, Strada: ARHIVELOR

Loc: SIBIU, Piata: ARMELOR

Loc: SIBIU, Parc: ASTRA

Loc: SIBIU, Strada: BALCESCU N.

Loc: SIBIU, Strada: BANATULUI

Loc: SIBIU, Strada: BARITIU

Loc: SIBIU, Strada: BERARIEI

Loc: SIBIU, Strada: BLAGA LUCIAN

Loc: SIBIU, Strada: BRUTARILOR

Loc: SIBIU, Strada: CENTUMVIRILOR

Loc: SIBIU, Strada: CETATII

Loc: SIBIU, Strada: CIBINULUI

Loc: SIBIU, Strada: CIORAN EMIL

Loc: SIBIU, Strada: COJOCARILOR

Loc: SIBIU, Bulevard: COPOSU CORNELIU

Loc: SIBIU, Strada: COSBUC G.

Loc: SIBIU, Strada: CRISANEI

Loc: SIBIU, Strada: CROITORILOR

Loc: SIBIU, Strada: DARSTELOR

Loc: SIBIU, Strada: DOBRUN

Loc: SIBIU, Strada: DOGARILOR

Loc: SIBIU, Strada: FUNARILOR

Loc: SIBIU, Strada: GIMNASTICII

Loc: SIBIU, Strada: HASS KONRAD

Loc: SIBIU, Strada: INDEPENDENTEI

Loc: SIBIU, Strada: IZVORULUI

Loc: SIBIU, Strada: KORSAKOV

Loc: SIBIU, Strada: LAZAR GH.

Loc: SIBIU, Piata: MARE

Loc: SIBIU, Strada: MASARILOR

Loc: SIBIU, Strada: MOS ION ROATA

Loc: SIBIU, Strada: NEGRUZZI

Loc: SIBIU, Strada: NOICA C-TIN

Loc: SIBIU, Strada: NOUA

Loc: SIBIU, Strada: ODOBESCU AL.

Loc: SIBIU, Strada: OLARILOR

Loc: SIBIU, Strada: PANZARILOR

Loc: SIBIU, Strada: PAPIU ILARIAN

Loc: SIBIU, Strada: PIELARILOR

Loc: SIBIU, Strada: PIETRARILOR

Loc: SIBIU, Strada: PLOPILOR

Loc: SIBIU, Strada: POPOVICI TIMOTEI

Loc: SIBIU, Strada: PULBERARIEI

Loc: SIBIU, Strada: RATIU ION

Loc: SIBIU, Strada: REGELE FERDINAND

Loc: SIBIU, Strada: ROTARILOR

Loc: SIBIU, Strada: SAGUNA ANDREI

Loc: SIBIU, Strada: SAPUNARILOR

Loc: SIBIU, Piata: SCHILLER

Loc: SIBIU, Strada: STANCA RADU

Loc: SIBIU, Strada: TARGU FANULUI

Loc: SIBIU, Strada: TARGU PESTELUI

Loc: SIBIU, Strada: TARGU VINULUI

Loc: SIBIU, Piata: TEATRULUI

Loc: SIBIU, Strada: TECLU NICOLAE

Loc: SIBIU, Strada: TELEFOANELOR

Loc: SIBIU, Alee: TESATORILOR

Loc: SIBIU, Strada: TIPOGRAFILOR

Loc: SIBIU, Strada: TORDOSAN V.

Loc: SIBIU, Strada: TRIBUNEI

Loc: SIBIU, Strada: TURNULUI

Loc: SIBIU, Piata: UNIRII

Loc: SIBIU, Strada: VALEA MARE

Loc: SIBIU, Strada: VARTOPU

Loc: SIBIU, Bulevard: VICTORIEI

Loc: SIBIU, Strada: VOPSITORILOR

Loc: SIBIU, Strada: XENOPOL AL.

Loc: SIBIU, Strada: ZIDULUI

Deocamdată nu se cunosc motivele întreruperilor. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este momentan indisponibil.

Revenim cu detalii.