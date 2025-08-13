panică într-un bloc de pe valea oltului. zeci de persoane evacuate

Mai mulți locatari ai unui bloc din Brezoi, județul Vâlcea, au fost evacuați după ce s-a simțit miros de gaz.

Pompierii din Vâlcea intervin mercuri în urma unui apel la 112 care semnala că într-un bloc de locuințe din localitatea Brezoi, strada Gheorghe Surdu, se simțea miros de gaz.

La fața locului intervin o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

La sosirea echipajelor, cinci locatari se autoevacuaseră, iar pompierii au mai evacuat încă 12 persoane.

În boxa blocului au fost descoperite 10 butelii cu gaz, care au fost imediat scoase în afara spațiului de locuit.

Pompierii asigură aerisirea spațiilor comune și a apartamentelor unde se simțea miros de gaz.

Nu au fost înregistrate victime, potrivit ISU Vâlcea.