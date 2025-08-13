pleacă măldărășanu de la sibiu? conducerea fc hermannstadt vine cu precizări

Hermannstadt îl păstrează pe Marius Măldărășanu în funcție, în ciuda startului slab de sezon.

FC Hermannstadt traversează un început dificil de campionat, cu trei egaluri și două înfrângeri în primele cinci etape din SuperLiga, ocupând locul 14 în clasament, cu doar trei puncte. În ciuda acestui start fără victorie, conducerea clubului sibian anunță că antrenorul Marius Măldărășanu își va continua activitatea.

Președintele clubului, Daniel Niculae, a precizat că nu există intenția de a-l înlocui pe tehnician.

„Nu există așa ceva. Poți juca prost și să câștigi un meci, două. Dar poți juca bine și, chiar dacă nu te-ai impus, la un moment dat o să vină și reversul. Cu siguranță o să vină. Trebuie să facem fiecare mai mult”, a declarat Niculae la Liga DigiSport.

Marius Măldărășanu, 50 de ani, a semnat în luna mai un nou contract cu Hermannstadt, valabil până în 2027. Antrenorul câștigă 15.000 de euro lunar și a primit un bonus de 50.000 de euro la semnarea înțelegerii.