primăria cisnădie și-a deschis noile birouri din cartierul arhitecților: timp câștigat pentru locuitori / video foto

Miercuri, 13 august 2025, Cartierul Arhitecților a fost mai animat ca de obicei. Pe strada G. M. Cantacuzino, la parterul unui imobil nou, ușile mari din sticlă s-au deschis pentru prima dată oficial către public: Primăria Cisnădie a inaugurat birourile administrative.

Un spațiu luminos, cu mobilier modern, ghișee curate și funcționari pregătiți să primească primele solicitări – acesta este noul punct de lucru al Serviciilor de Taxe și Impozite, Registratură, Casierie, Asistență Socială și Poliția Locală. Investiția în amenajare, de aproximativ 50.000 de lei, se vede în detalii: de la echipamentele informatice noi până la sistemele de securitate și comunicare care leagă direct birourile de sediul central.

Primăria a închiriat aici 334 mp, într-un imobil adaptat nevoilor administrative. Suma acoperă mobilierul, echipamentele IT și de comunicații, precum și sistemele de siguranță necesare conectării cu sediul central.

„Mă bucur că proiectul a fost dus la bun sfârșit, pentru că oamenii aveau nevoie de acest spațiu. În acest fel îi scutim de drumuri și de timpul pierdut în trafic pentru a ajunge la ghișeele primăriei, timp pe care îl pot petrece cu familia”, a declarat primarul Mircea Orlățan.

Personalul din noul sediu va fi detașat de la Primărie, fără angajări suplimentare. Programul de lucru este identic cu cel al sediului central:

Luni: 09:00–17:00

Marți: 09:00–18:00

Miercuri: 09:00–17:00

Joi: 09:00–18:00

Vineri: 09:00–15:00

Primarul a mai anunțat că va ține o parte din audiențe în noul sediu și va propune Consiliului Local organizarea unor ședințe aici. De asemenea, spațiul va fi folosit pentru întâlniri cu cetățenii și asociațiile de proprietari, în contextul reglementării străzilor și îmbunătățirii infrastructurii din cartier.

Birourile vor fi utilizate atât de Poliția Locală, cât și de Poliția Națională, la nevoie.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot suna la 0372.714.179 sau 0372.714.180.