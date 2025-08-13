răsfăț culinar în mărginimea sibiului. carpentiere arena oferă preparate tradiționale și relaxare totală, la altitudine

Cauți un restaurant aproape de Păltiniș care să îmbine bucătăria tradițională cu o atmosferă relaxantă și priveliști spectaculoase? Situat în Mărginimea Sibiului, la doar 10 minute de stațiunea Păltiniș, restaurantul din cadrul locației Carpentiere Arena oferă o experiență culinară aparte, ideală pentru familii, cupluri și iubitori ai muntelui.

La Carpentiere Arena descoperi mai mult decât un simplu restaurant. Aici te bucuri de preparate locale reinterpretate, o terasă cu vedere spre pădure și un cadru natural perfect pentru relaxare. În același timp, copiii se pot distra într-un loc de joacă amenajat special, în timp ce adulții savurează mâncăruri tradiționale și vinuri atent selecționate.

Restaurantul de la Carpentiere Arena este deschis pe tot parcursul anului și oferă confort indiferent de sezon. Terasa generoasă este perfectă pentru zilele însorite sau serile răcoroase de vară, iar interiorul modern asigură o atmosferă plăcută și în sezonul rece. Restaurantul se află în apropiere de trasee montane și pârtiile de schi din zona Păltiniș, fiind un punct de oprire excelent pentru turiști și localnici deopotrivă.

În cadrul restaurantului se servește masa à la carte, cu preparate tradiționale din Mărginimea Sibiului. Oaspeții pot opta pentru pachete de prânz și cină, dintr-un meniu variat. Gama de băuturi este pe măsura mâncării: vinuri, spirtoase și cocktailuri care completează perfect fiecare masă.

Preparate delicioase și distracție pentru cei mici

Pe lângă restaurant și cazare, Carpentiere Arena dispun și de un un loc de joacă pentru copii. Toboganele colorate, leagănele sigure și zonele de explorare îi atrag ca un magnet pe micuți, oferindu-le un spațiu în care pot alerga, râde și socializa în voie, în timp ce părinții se pot bucura de un pahar de vin pe terasa restaurantului.

Spațiul este special amenajat astfel încât părinții să își poată supraveghea copiii cu ușurință, fără să renunțe la propria relaxare. Terasa complexului, situată la câțiva pași distanță, devine locul ideal unde adulții pot savura o cafea proaspătă, un cocktail sau un desert, în timp ce privesc jocul copiilor într-un cadru sigur și vesel. (DETALII AICI)

Rezervă masa la Restaurantul Carpentiere Arena



Cei care vor să petreacă o vacanță în Mărginimea Sibiului sunt așteptați la Carpentiere Arena. Cazarea dispune de 24 de camere de lux, spațioase, elegante și cu dotări de excepție. Fii la curent cu noutățile urmărind paginile de Facebook și Instagram.

Restaurantul este localizat pe Strada Valea Stezii Nr. 1, Rășinari 557200, la doar 10 minute de stațiunea Păltiniș. Rezervările se fac la numărul de telefon: 0740 053 350.