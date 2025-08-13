sfântul serafim cel răbdător, cinstit la sâmbăta de sus înainte de proclamarea canonizării / foto

Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început în această săptămână cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaște. Marți, 12 august, a avut loc slujba de binecuvântare a plăcii comemorative amplasate la mormântul unde a fost îngropat Sfântul Serafim, în cimitirul Mănăstirii „Brâncoveanu”, județul Brașov.
Eveniment religios și cuvânt de comemorare
Slujba a fost oficiată de arhimandritul Atanasie Roman, starețul Mănăstirii „Brâncoveanu”, și de părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. La ceremonie au participat obștea monahală și credincioși veniți să se pregătească pentru sărbătoarea hramului și pentru proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim.
La finalul slujbei, arhimandritul Atanasie Roman a rostit un cuvânt de comemorare, subliniind răbdarea și viața de fapte bune a Sfântului Serafim și rolul său de pildă pentru credincioși:
„Am trăit momente de mare bucurie astăzi, la mănăstirea noastră. Ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu ca în această mănăstire să poposească Sfântul Serafim și să stea 50 de ani în rugăciune, în răbdare și fapte bune… Este pildă de urmat pentru noi, cei din această mănăstire și pentru cei din afara ei, pentru credincioși, prin răbdarea și smerenia sa.”
Evenimentul marchează un moment deosebit în viața mănăstirii și vine să cinstească memoria și lucrarea duhovnicească a Sfântului Serafim cel Răbdător.
