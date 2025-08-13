trei localități din județul sibiu rămân fără apă potabilă din cauza consumului excesiv

În plină vară, când fiecare strop de apă contează, locuitorii din Fântânele, Sibiel și Săcel se confruntă cu o situație critică: rezervorul principal de alimentare a fost golit.
Apă Canal Sibiu S.A. a anunțat că, începând de miercuri, 13 august 2025, ora 19:00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pentru 36 de ore în localitățile Fântânele, Sibiel și Săcel, din cauza unui consum excesiv care a dus la golirea completă a rezervorului principal de alimentare.
„În urma acestei situații, se impune sistarea temporară a furnizării apei potabile începând cu orele 19:00 pentru o perioadă estimată de 36 de ore, până la restabilirea volumului complet de apă”, transmite Apă Canal Sibiu S.A.
Pentru a asigura necesarul minim de apă în intervalul menționat, Apă Canal SA va pune la dispoziția populației cisterne cu apă menajeră, la cerere.
Relații suplimentare pot fi obținute la Call Center la numărul de telefon 0269962 sau la Dispecerat la numărul de telefon: 0269222777.
