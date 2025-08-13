tunurile pe construcțiile „la negru” din curtea casei: amenzi de până la 100.000 lei

Românii care ridică garaje, magazii, grajduri sau alte anexe gospodărești fără autorizație de construire se pot confrunta cu sancțiuni drastice.

Proiectul de lege privind Reforma Administrației Publice Locale, aflat în dezbatere publică din 7 august 2025, modifică Legea nr. 50/1991 și elimină posibilitatea ca aceste lucrări să fie tratate ca abateri minore, relatează portalul de știri ziare.com.

Intervalul amenzilor și criteriile aplicării

Potrivit proiectului, amenzile pentru construcțiile executate fără autorizație variază între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul acesteia. Pentru clădirile cu autorizație, dar realizate în afara parametrilor aprobați – modificări structurale, extinderi sau schimbări de destinație – amenzile sunt între 5.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, nerespectarea măsurilor impuse de autorități sau lipsa avizelor necesare poate atrage sancțiuni între 5.000 și 30.000 de lei. Chiar și neregulile considerate minore – precum neefectuarea recepției sau lipsa unor documente – sunt sancționate cu amenzi între 1.000 și 5.000 de lei.

Impozite majorate și control strict

Proiectul prevede și majorarea impozitului pe clădirile ridicate fără autorizație cu 100% față de valoarea legală, timp de cinci ani. Autoritățile locale vor colabora mai strâns, astfel încât toate construcțiile, inclusiv cele neterminate, să intre în evidențele fiscale și să fie supuse sancțiunilor dacă neregulile persistă.

Prin aceste măsuri, guvernul urmărește să descurajeze construcțiile ilegale și să asigure respectarea legislației în domeniul urbanismului și fiscalității.