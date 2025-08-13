un tânăr din sibiu și-a omorât bunicul. a fost reținut

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din Sibiu a fost reținut de oamenii legii după ce și-a omorât bunicul. Bărbatul, în vârstă de 82 de ani, a fost bătut de nepot și, deși a fost internat în spital, starea lui s-a agravat. Într-un final, omul și-a dat ultima suflare.

UPDATE

Tânărul de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. (DETALII AICI)

ȘTIREA INIȚIALĂ

Totul s-a întâmplat în cursul serii de luni în cartierul Gușterița din Sibiu. Bărbatul de 82 de ani a fost bătut de nepotul lui de 23 de ani. Tânărul a încercat să scape și a fugit de acasă, dar a fost prins la scurt timp de oamenii legii.

„În data de 12.08.2025, în jurul orelor 02:13 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că, o persoană de sex masculin, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită în stare de inconștiență, cu multiple leziuni traumatice la nivelul capului, precum şi în alte zone ale corpului, la domiciliul său din municipiul Sibiu. Din probatoriul administrat reiese faptul că autorul faptei este nepotul victimei, în vârstă de 23 de ani, care locuia împreună cu acesta”, spune Dan Octavian Simion, procuror șef secție judiciară, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Starea bărbatului de 82 de ani s-a agravat, astfel că, în cursul zilei miercuri, a decedat. Oamenii legii l-au reținut pe tânăr în cursul zilei de marți, încadrarea inițială fiind de tentativă de omor raportat la violență în familie. Dar, având în vedere moartea bunicului, încadrarea juridică a fost schimbată în săvârşirea infracţiunii de omor raportată la violenţă în familie.

În următoarele ore urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a inculpatului.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigaţii Criminale, Biroul de Investigaţii Criminale şi al medicilor legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Sibiu.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.