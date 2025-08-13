voluntarii mocăniței au restaurat, hoții au furat: podul fetelor de pe valea hârtibaciului, jefuit / foto

Asociația Prietenii Mocăniței anunță că săptămâna trecută, platelajele metalice care formau pasarelele pietonale ale Podului Fetelor, situat la kilometrul 85+812, lângă localitatea Cornățel, au fost furate.

Deși furturi și intervenții ilegale asupra infrastructurii liniei ferate au loc aproape săptămânal pe cei 73 de kilometri ai traseului mocăniței de pa Valea Hârtibaciului, acest caz ar avea un impact deosebit: pasarelele furate făceau parte dintr-un pod situat pe traseul funcțional al mocăniței, afectând direct experiența turiștilor care aleg să se bucure de plimbările cu trenul istoric.

Podul Fetelor este, totodată, un punct de atracție cu o valoare emoțională aparte pentru echipa și voluntarii proiectului. În urmă cu 10 ani, structura metalică a fost revopsită integral de un grup de voluntare, într-o acțiune care a devenit parte din povestea spusă turiștilor – în special celor mici – în timpul călătoriilor.

„Trecem podul cu trenul și le povestim copiilor despre cum a fost recondiționat prin voluntariat. E o poveste care mereu îi impresionează pe cei mici. Din păcate, acum ne confruntăm cu o realitate care o umbrește profund”, au transmis reprezentanții asociației pe pagina de facebook.

Asupra faptului au fost sesizate Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și Direcția pentru Cultură Sibiu, întrucât Podul Fetelor este inclus în Lista Monumentelor Istorice. Reprezentanții asociației speră că autoritățile vor demara cercetări care să ducă la recuperarea elementelor sustrase și, ideal, la identificarea autorilor.