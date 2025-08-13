vrei să faci jurnalism activ pentru cea mai mare audiență online din sibiu? angajăm

Suntem citiți zilnic de zeci de mii de sibieni. Ca jurnalist la Ora de Sibiu, tot ce scrii ajunge direct la cea mai mare audiență online locală. Dacă ai experiență solidă în presă, știi să-ți verifici subiectele și sursele, iar apoi poți transforma informația brută în știre clară, vrem să te cunoaștem.

Ce îți oferim

Salariu motivant

Lucrezi într-o redacție agilă, unde o idee bună ajunge de la concept la publicare în timp record.

Sprijin editorial și colegi gata să te ajute să livrezi conținut de impact.

Ce așteptăm de la tine

Experiență reală în presă : ai publicat deja materiale, știi ce înseamnă un deadline și respectul pentru fapte.

: ai publicat deja materiale, știi ce înseamnă un deadline și respectul pentru fapte. Autenticitate : scrii cu voce proprie și îți asumi ceea ce publici.

: scrii cu voce proprie și îți asumi ceea ce publici. Capacitate de sinteză : condensezi subiecte complexe în texte clare, ușor de înțeles.

: condensezi subiecte complexe în texte clare, ușor de înțeles. Reacție rapidă : ajungi primul la subiect, verifici informația din cel puțin două surse, publici la cald fără a sacrifica acuratețea.

: ajungi primul la subiect, verifici informația din cel puțin două surse, publici la cald fără a sacrifica acuratețea. Abordarea surselor : știi să-ți creezi o rețea locală, să pui întrebări incomode și să confirmi fiecare detaliu.

: știi să-ți creezi o rețea locală, să pui întrebări incomode și să confirmi fiecare detaliu. Prezență fizică în Sibiu . Participi la evenimente, ședințe, conferințe, ori de câte ori subiectul o cere.

. Participi la evenimente, ședințe, conferințe, ori de câte ori subiectul o cere. Abilități foto/video și dexteritate pe social media.

Cum aplici

Dacă vrei ca munca ta să fie văzută, discutată și să miște lucrurile în Sibiu, trimite CV-ul și trei materiale care te reprezintă ca jurnalist la redactia@oradesibiu.ro