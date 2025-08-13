zelenski respinge orice armistițiu care implică pierderea donbasului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că exclude orice propunere rusă care ar presupune cedarea regiunii Donbas în schimbul încetării focului. Liderul ucrainean avertizează că o astfel de retragere ar oferi Moscovei un cap de pod pentru viitoare atacuri.

„Dacă ne retragem din Donbas astăzi – din fortificațiile, terenurile și înălțimile pe care le controlăm – vom deschide clar un cap de pod pentru ruși”, a spus Zelenski, citat de BBC, relatează Mediafax.

Declarația vine în contextul pregătirilor pentru întâlnirea de vineri, în Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, axată pe discuții privind războiul din Ucraina. Trump a sugerat recent că un acord de pace ar putea include „un schimb de teritorii”, idee care a stârnit îngrijorare la Kiev și în mai multe capitale europene.

Potrivit unor surse, una dintre cererile lui Putin ar fi ca Ucraina să renunțe la porțiunile din Donbas pe care le mai controlează. Între timp, forțele ruse au avansat cu aproximativ 10 kilometri în apropierea orașului Dobropillia, în estul țării. Zelenski a confirmat pătrunderea trupelor ruse în „mai multe puncte”, dar a promis neutralizarea rapidă a unităților inamice.

În prezent, Rusia controlează aproape întreaga regiune Luhansk și aproximativ 70% din Donețk, teritorii ocupate parțial încă din 2014. Zelenski a mai avertizat că Moscova pregătește noi atacuri în zonele Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlovka.