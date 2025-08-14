a dispărut nenea petru. sunați la 112 dacă îl vedeți

Poliția din Sibiu caută un bărbat de 78 de ani dispărut

Polițiștii sibieni au demarat căutările pentru un bărbat în vârstă de 78 de ani, care a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Persoanele care pot oferi informații utile sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Bărbatul, Sălac Petru, a plecat de la domiciliul său din municipiul Sibiu pe 13 august, în jurul orei 18:00. Dispariția a fost sesizată de către partenera sa pe 14 august, în jurul orei 12:00.

Semnalmente: înălțime 1,75 m, greutate 70 kg, păr scurt, alb, ochi căprui.
La data plecării, purta: cămașă alb-roșu și pantaloni negri.
Semne particulare: cicatrice la nivelul nasului.

Autoritățile fac apel către cetățeni să furnizeze orice informație care ar putea conduce la depistarea bărbatului.

