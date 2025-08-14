accident grav pe valea oltului: șofer de 81 de ani și pasageră rănită / foto

Două persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs pe DN7, în afara localității Boița, după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Incidentul a blocat complet traficul în zonă, iar autoritățile intervin pentru asigurarea circulației și acordarea de îngrijiri medicale victimelor.

Actualizare

Un accident rutier s-a produs pe DN7, la kilometrul 246, în afara localității Boița, blocând complet traficul. Conform primelor verificări ale polițiștilor rutieri, un bărbat în vârstă de 81 de ani, din București, care conducea un autoturism dinspre Vâlcea spre Sibiu, a pierdut controlul direcției și a lovit parapetul metalic de pe marginea drumului, ieșind în afara părții carosabile.

În urma impactului, conducătorul auto și o femeie în vârstă de 78 de ani, tot din București, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, iar autoritățile recomandă evitarea zonei până la reluarea circulației.

Știre inițială

Accident pe DN7, în afara localității Boița: două persoane implicate. Joi dimineața , pe DN7, la kilometrul 246, în afara localității Boița, a avut loc un accident rutier ce a implicat un autoturism. Traficul în zonă este blocat total.

La fața locului intervin un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.

Două persoane au fost implicate în accident. Informațiile privind starea acestora și cauzele producerii accidentului urmează să fie actualizate.