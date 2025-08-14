amendă record pentru un șofer: zeci de mii de euro pentru câteva secunde de viteză

Șoferul a fost surprins depășind limita de viteză cu 27 de kilometri pe oră, pe o stradă din orașul elvețian Lausanne, iar acum riscă amenzi de până la 90.000 de franci elvețieni (peste 110.000 de dolari), potrivit CNN.

Șoferul surprins conducând cu viteză este unul dintre cei mai bogați oameni din Elveția, iar cantonul sau regiunea Vaud aplică amenzi în funcție de factori precum venitul, averea sau situația financiară generală a familiei.

Elvețienii nu sunt singurii. Germania, Franța, Austria și țările nordice aplică pedepse în funcție de averea unei persoane. Amenda recentă nu este un record în Elveția. În 2010, un șofer milionar ce conducea un Ferrari a primit o amendă în valoare de aproximativ 290.000 de dolari pentru exces de viteză în cantonul estic St. Gallen.

Conform regulilor actuale, o persoană săracă ar putea petrece o noapte la închisoare în loc să plătească o amendă, în timp ce cei mai bogați din bogata țară alpină ar putea fi debitori pentru zeci de mii de dolari.

O instanță din cantonul elvețian Vaud a decis recent că magnatul trebuie să plătească 10.000 de franci elvețieni (12.300 de dolari) în avans și ar putea fi obligat să plătească restul – încă 80.000 – dacă este prins pentru o infracțiune similară în următorii trei ani.

Ziarul elvețian „24 Heures” a relatat primul cazul și a precizat că bărbatul, care nu a fost identificat, era un cetățean francez inclus de săptămânalul economic elvețian Bilan printre cele mai bogate 300 de persoane din Elveția – cu o avere de ordinul sutelor de milioane de dolari. Cotidianul a relatat că un radar automat al poliției l-a fotografiat pe contravenient conducând cu 77 de kilometri pe oră într-o zonă cu limită de 50 km/h pe o stradă din Lausanne. Un procuror a calculat rapid amenda maximă pe care șoferul o putea plăti conform legii, se arată în raport.

Vincent Derouand, purtător de cuvânt al parchetului din Vaud, a declarat că inculpatul nu a contestat decizia.