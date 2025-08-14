bacalaureat 2025: toți candidații din sibiu, prezenți la proba de limba maternă

Joi, 14 august, absolvenții clasei a XII-a, care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, au susținut proba scrisă la disciplina Limba și literatura maternă. Au fost înscriși 5 candidați la limba și literatura germană maternă, toți fiind prezenți.

Nu au fost candidați care să susțină examenul cu subiectele de rezervă sau candidați eliminați.

Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura maternă vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

Primele rezultate vor fi afișate luni, 18 august, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Vizualizarea lucrărilor scrise și contestațiile pot fi depuse în ziua de 18 august 2025 (în intervalul orar 14:00 – 18:00), precum și în zilele de marți și miercuri (19 și 20 august 2025). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora..

Rezultatele finale vor fi anunțate MARȚI, 26 august 2025.