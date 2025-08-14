Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu primarii de comune nemulțumiți de reducerile de personal anunțate în cadrul reformei administrației locale. În jur de 40.000 de posturi ar urma să fie desființate pentru optimizarea cheltuielilor, potrivit proiectului pus recent în transparență publică de Ministerul Dezvoltării.

Edilii au atras atenția că aceste măsuri „condamnă la subdezvoltare 47% din populația țării” și riscă să paralizeze serviciile publice esențiale pentru cetățeni. Discuțiile au vizat, de asemenea, creșterea impozitelor locale și introducerea unei grile de salarizare unice pentru primăriile care nu pot susține financiar angajații din veniturile proprii, scrie Digi24.

„Asistăm nu la o reformă, ci la o condamnare a prezentului și la o strangulare a viitorului comunităților noastre”, se arată în comunicatul transmis Guvernului de Asociația Comunelor.

Premierul a declarat că, uneori, numărul celor din posturile de conducere este aproape egal cu cel al angajaților din teren, justificând astfel măsurile de optimizare. Reprezentanții comunelor cer Guvernului reconsiderarea proiectelor legislative pentru a evita efectele negative asupra administrației locale.