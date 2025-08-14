bucuria alergării în pădure: gușterița trail run revine pe 6 septembrie

Trail running-ul din Sibiu primește un nou reper: cea de-a doua ediție a Gușterița Trail Run se va desfășura pe 6 septembrie 2025, aducând alergătorilor o experiență complet diferită față de cursele tradiționale de șosea. Evenimentul valorifică potecile naturale din Pădurea Gușterița, oferind un cadru natural deosebit, cu aer curat, verdeață abundentă și priveliști panoramice spre centrul orașului – totul la câțiva pași de agitația urbană.



Gușterița Trail Run este concepută atât pentru alergătorii consacrați, dornici de provocări montane, cât și pentru cei care vor să facă trecerea de la alergarea de șosea la trail running. Traseele oferă un grad de dificultate moderat, accesibil atât începătorilor, cât și celor experimentați, punând accent pe experiența în natură, echilibrul între provocare și plăcerea alergării pe poteci naturale.

Trasee pentru toate nivelurile:

Heroes Race – 21 km: cursa pentru alergătorii experimentați care caută provocări și aventură pe trasee variate.

Cross Boss – 10 km: potrivită pentru amatorii pregătiți să își testeze limitele.

Sprint King & Queen – 5 km: ideală pentru cei care vor să descopere bucuria trail-ului într-o cursă scurtă și intensă.

Dream Team – ștafetă 24 km: pentru două persoane care împărtășesc împreună experiența traseului.

Junior Joy – 500–1250 m: curse dedicate copiilor, ce încurajează pasiunea pentru alergare de la vârste fragede.

Gușterița Trail Run are loc la început de toamnă, când peisajul pădurii capătă nuanțe calde, perfecte pentru alergare și fotografii memorabile. Participanții se vor bucura de un traseu complet natural, cu sol moale, aer proaspăt și panoramă spre orașul Sibiu, creând un mix ideal între sport, natură și relaxare.

Detalii de înscriere:

Înscrierile sunt deschise până pe 3 septembrie, ora 23:59.

Pentru a primi tricoul oficial al competiției, participanții trebuie să se înscrie până pe 31 august.

Informații și înscrieri: www.gtr.ro

În ultimii ani, alergarea montană a câștigat tot mai mulți adepți, datorită combinației perfecte între provocare sportivă și reconectarea cu natura. Județul Sibiu oferă poteci ideale pentru trail running, cu teren variat, peisaje spectaculoase și accesibilitate bună. În acest context, Pădurea Gușterița aduce un plus unic: proximitatea față de oraș, astfel încât alergătorii pot experimenta beneficiile alergării montane fără a renunța la confortul urban.

Evenimentul este organizat de Club Sportiv Grey Projects și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Parteneri: Wenglor, GLS, CON-A, Decathlon, Urbana.

Pentru a fi la curent cu toate informațiile, urmărește conturile de social media: Gușterița Trail Run și @gusteritatrailrun.