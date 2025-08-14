care vor fi pașii pentru distribuirea tichetelor electronice de 50 de lei pentru energie la sibiu

DupÄ ce, prin O.U.G. nr.35/30.06.2025, a fost eliminatÄ plafonareapreÈului la energie electricÄ începând cu data de 1 iulie,consumatorii casnici de energie electricÄ cu venituri reduse vor primi din partea Guvernului sprijin financiar sub forma unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei/lunÄ. Acestea se acordÄ din bugetul de stat, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului Èi SolidaritÄÈii Sociale, prin AgenÈia NaÈionalÄ pentru PlÄÈi Èi InspecÈie SocialÄ. Compania NaÈionalÄ „PoÈta RomânÄ“ – S.A. va fi responsabilÄ cu emiterea, tipÄrirea, distribuirea, comunicarea cu scrisoare de predare-primire, precum Èi cu efectuarea de plÄÈi prin serviciul de mandat poÈtal, cÄtre beneficiarii/titularii de sprijin.

ObÈinerea acestui ajutor se face în baza unei solicitÄri care se depune online, în aplicaÈia EPIDS, destinatÄ acordÄrii voucherelor de platÄ a facturilor la energie, aceasta fiind în curs de realizare de cÄtre autoritÄÈile centrale, estimându-se cÄ va fi operaÈionalÄ la finalul acestei luni. În cazul persoanelor care nu utilizeazÄ mijloace electronice, cererea se va putea depune prin intermediul reprezentanÈilor oficiilor poÈtale sau la primÄriile unde solicitantul declarÄ locul de consum.

În Sibiu, DirecÈia de AsistenÈÄ SocialÄ (DAS) din cadrul PrimÄriei Municipiului Sibiu se pregÄteÈte sÄ preia sarcina de a oferi sprijin cetÄÈenilor care nu au posibilitatea sÄ depunÄ cererile online. În momentul în care aplicaÈia va fi funcÈionalÄ, angajaÈii acestei DirecÈii vor înregistra în aplicaÈie datele celor care solicitÄ ajutor, pe baza formularului Èi documentelor primite de la aceÈtia.

Imediat ce autoritÄÈile centrale demareazÄ acest program, PrimÄria Sibiu va reveni cu un anunÈ public asupra datei de la care cetÄÈenii pot face solicitarea online a tichetului electronic de energie sau se pot adresa DirecÈiei de AsistenÈÄ SocialÄ pentru sprijin în aceste demersuri.

Câteva informaÈii utile privind acordarea tichetului electronic de energie:

â¢ mÄsura se aplicÄ în perioada 1 iulie 2025-31 martie 2026
â¢ sprijinul se utilizeazÄ pentru plata facturilor emise dupÄ data de 1 iulie 2025 Èi sunt aferente consumului realizat începând cu aceastÄ datÄ
â¢ beneficiarii eligibili: persoana singurÄ cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei, precum Èi familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei
â¢ veniturile care se vor lua în calcul: veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, veniturile din pensiile acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii,  veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plÄtite de casele teritoriale de pensii Èi casele de pensii sectoriale, veniturile din indemnizaÈia socialÄ pentru pensionari, venituriledin activitÄÈi independente, veniturile din drepturi de proprietate intelectualÄ, veniturile din salarii Èi asimilate salariilor, venituriledin cedarea folosinÈei bunurilor, veniturile din investiÈii, venituriledin premii Èi jocuri de noroc, veniturile din alte surse, definite conform 114 Èi 117 din Legea nr.227/2015.

