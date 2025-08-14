care vor fi pașii pentru distribuirea tichetelor electronice de 50 de lei pentru energie la sibiu

DupÄ ce, prin O.U.G. nr.35/30.06.2025, a fost eliminatÄ plafonareapreÈului la energie electricÄ începând cu data de 1 iulie,consumatorii casnici de energie electricÄ cu venituri reduse vor primi din partea Guvernului sprijin financiar sub forma unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei/lunÄ. Acestea se acordÄ din bugetul de stat, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului Èi SolidaritÄÈii Sociale, prin AgenÈia NaÈionalÄ pentru PlÄÈi Èi InspecÈie SocialÄ. Compania NaÈionalÄ „PoÈta RomânÄ“ – S.A. va fi responsabilÄ cu emiterea, tipÄrirea, distribuirea, comunicarea cu scrisoare de predare-primire, precum Èi cu efectuarea de plÄÈi prin serviciul de mandat poÈtal, cÄtre beneficiarii/titularii de sprijin.

ObÈinerea acestui ajutor se face în baza unei solicitÄri care se depune online, în aplicaÈia EPIDS, destinatÄ acordÄrii voucherelor de platÄ a facturilor la energie, aceasta fiind în curs de realizare de cÄtre autoritÄÈile centrale, estimându-se cÄ va fi operaÈionalÄ la finalul acestei luni. În cazul persoanelor care nu utilizeazÄ mijloace electronice, cererea se va putea depune prin intermediul reprezentanÈilor oficiilor poÈtale sau la primÄriile unde solicitantul declarÄ locul de consum.

În Sibiu, DirecÈia de AsistenÈÄ SocialÄ (DAS) din cadrul PrimÄriei Municipiului Sibiu se pregÄteÈte sÄ preia sarcina de a oferi sprijin cetÄÈenilor care nu au posibilitatea sÄ depunÄ cererile online. În momentul în care aplicaÈia va fi funcÈionalÄ, angajaÈii acestei DirecÈii vor înregistra în aplicaÈie datele celor care solicitÄ ajutor, pe baza formularului Èi documentelor primite de la aceÈtia.

Imediat ce autoritÄÈile centrale demareazÄ acest program, PrimÄria Sibiu va reveni cu un anunÈ public asupra datei de la care cetÄÈenii pot face solicitarea online a tichetului electronic de energie sau se pot adresa DirecÈiei de AsistenÈÄ SocialÄ pentru sprijin în aceste demersuri.

Câteva informaÈii utile privind acordarea tichetului electronic de energie:

â¢ mÄsura se aplicÄ în perioada 1 iulie 2025-31 martie 2026

â¢ sprijinul se utilizeazÄ pentru plata facturilor emise dupÄ data de 1 iulie 2025 Èi sunt aferente consumului realizat începând cu aceastÄ datÄ

â¢ beneficiarii eligibili: persoana singurÄ cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei, precum Èi familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei