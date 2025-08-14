care vor fi pașii pentru distribuirea tichetelor electronice de 50 de lei pentru energie la sibiu

DupÄ ce, prin O.U.G. nr.35/30.06.2025, a fost eliminatÄ plafonareapreÈului la energie electricÄ începând cu data de 1 iulie,consumatorii casnici de energie electricÄ cu venituri reduse vor primi din partea Guvernului sprijin financiar sub forma unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei/lunÄ. Acestea se acordÄ din bugetul de stat, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului Èi SolidaritÄÈii Sociale, prin AgenÈia NaÈionalÄ pentru PlÄÈi Èi InspecÈie SocialÄ. Compania NaÈionalÄ „PoÈta RomânÄ“ – S.A. va fi responsabilÄ cu emiterea, tipÄrirea, distribuirea, comunicarea cu scrisoare de predare-primire, precum Èi cu efectuarea de plÄÈi prin serviciul de mandat poÈtal, cÄtre beneficiarii/titularii de sprijin.
ObÈinerea acestui ajutor se face în baza unei solicitÄri care se depune online, în aplicaÈia EPIDS, destinatÄ acordÄrii voucherelor de platÄ a facturilor la energie, aceasta fiind în curs de realizare de cÄtre autoritÄÈile centrale, estimându-se cÄ va fi operaÈionalÄ la finalul acestei luni. În cazul persoanelor care nu utilizeazÄ mijloace electronice, cererea se va putea depune prin intermediul reprezentanÈilor oficiilor poÈtale sau la primÄriile unde solicitantul declarÄ locul de consum.
În Sibiu, DirecÈia de AsistenÈÄ SocialÄ (DAS) din cadrul PrimÄriei Municipiului Sibiu se pregÄteÈte sÄ preia sarcina de a oferi sprijin cetÄÈenilor care nu au posibilitatea sÄ depunÄ cererile online. În momentul în care aplicaÈia va fi funcÈionalÄ, angajaÈii acestei DirecÈii vor înregistra în aplicaÈie datele celor care solicitÄ ajutor, pe baza formularului Èi documentelor primite de la aceÈtia.
Imediat ce autoritÄÈile centrale demareazÄ acest program, PrimÄria Sibiu va reveni cu un anunÈ public asupra datei de la care cetÄÈenii pot face solicitarea online a tichetului electronic de energie sau se pot adresa DirecÈiei de AsistenÈÄ SocialÄ pentru sprijin în aceste demersuri.
Câteva informaÈii utile privind acordarea tichetului electronic de energie:
