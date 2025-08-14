ce se întâmplă la sibiu de sfânta maria: de la astra rock la expoziții exotice și petreceri tematice

Sibiu se pregătește de un weekend prelungit plin, cu evenimente pentru toate gusturile: de la concerte rock și poezie performativă, până la târguri creative, cinema în aer liber și o expoziție cu animale exotice care îți taie respirația.

ASTRA Rock & Meșteșuguri fără frontiere – la Muzeul ASTRA

Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului găzduiește în acest weekend mai multe evenimente care aduc împreună tradiția și energia muzicii alternative.

„Meșteșuguri fără frontiere” continuă până pe 25 august, zilnic între orele 10:00 – 18:00. Vei găsi târguri meșteșugărești, ateliere interactive și spectacole tradiționale pentru toate vârstele.

În paralel, între 15 și 17 august, are loc ASTRA Rock – ediția a IV-a, cu un lineup spectaculos: Paradise Lost, Dog Eat Dog, Subcarpați, The Mono Jacks, Cemetery Skyline, Mihail, Niște Băieți, SPP, E-an-na, Machiavellian God, OCS, Vlase & Oigăn, HTETHTHEMETH, Phobia și Hypno Ceperco.

Citește și: Se știe programul și cine cântă la ASTRA Rock Festival 2025 în Muzeul Astra

Filme noi la CineGold

Pentru cinefili, weekendul aduce noutăți la CineGold Sibiu. Printre cele mai noi filme pot fi văzute: „Materialiștii”, „Ștrumfii: Filmul”, „Vinerea și mai trăsnită”, „Arme” și „În lumină”. Vezi programul AICI.

Drumeții în apropierea Sibiului

Pentru cei care vor să iasă din oraș, Anii Drumeției propun tururi ghidate în natură – cu peisaje spectaculoase și informații locale. Printre drumețiile care sunt organizate în acest weekend sunt: drumeție în Munții Lotrului și drumeție spre vârful Muma și Festivalul Plăcintelor din Tălmăcel. Detalii și înscrieri se pot face online.

Spectacol la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 22 august, de la ora 18:00, spectacolul „Cartierul #3: Jocuri fără joacă” în regia lui Victor Olăhuț. Spectacolul închide oficial stagiunea 2024/2025 și va fi prezentat cu titlu gratuit. Spectacolul este urmat de o sesiune de Q&A moderată de psihologul Cristina Ösz, specializată în lucrul cu

adolescenții.

Citește și: Final de stagiune la Gong: un spectacol gratuit care pune realitatea față în față cu lumea virtuală

Mic Târg Creativ – Piața Huet

De vineri până duminică (15–17 august), peste 50 de artizani vin în Piața Huet cu creații unicat: bijuterii handmade, decorațiuni, articole vestimentare și multe altele. Programul este între 10:00 – 22:00, iar atmosfera este una boemă, perfectă pentru plimbări de seară. Detalii aici

Expoziție de animale exotice

Duminică, 17 august, între 10:00 și 19:00, pe Str. Malului nr. 2, se deschide Exotic Expo Sibiu, o expoziție impresionantă cu: tarantule gigantice, șerpi spectaculoși, șopârle colorate, insecte rare și fascinante. Detalii aici

Alte evenimente în acest weekend: