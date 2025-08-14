ce se întâmplă la sibiu de sfânta maria: de la astra rock la expoziții exotice și petreceri tematice

Sibiu se pregătește de un weekend prelungit plin, cu evenimente pentru toate gusturile: de la concerte rock și poezie performativă, până la târguri creative, cinema în aer liber și o expoziție cu animale exotice care îți taie respirația.
ASTRA Rock & Meșteșuguri fără frontiere – la Muzeul ASTRA
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului găzduiește în acest weekend mai multe evenimente care aduc împreună tradiția și energia muzicii alternative.
„Meșteșuguri fără frontiere” continuă până pe 25 august, zilnic între orele 10:00 – 18:00. Vei găsi târguri meșteșugărești, ateliere interactive și spectacole tradiționale pentru toate vârstele.
În paralel, între 15 și 17 august, are loc ASTRA Rock – ediția a IV-a, cu un lineup spectaculos: Paradise Lost, Dog Eat Dog, Subcarpați, The Mono Jacks, Cemetery Skyline, Mihail, Niște Băieți, SPP, E-an-na, Machiavellian God, OCS, Vlase & Oigăn, HTETHTHEMETH, Phobia și Hypno Ceperco.
Citește și: Se știe programul și cine cântă la ASTRA Rock Festival 2025 în Muzeul Astra
Filme noi la CineGold
Pentru cinefili, weekendul aduce noutăți la CineGold Sibiu. Printre cele mai noi filme pot fi văzute: „Materialiștii”, „Ștrumfii: Filmul”, „Vinerea și mai trăsnită”, „Arme” și „În lumină”. Vezi programul AICI.
Drumeții în apropierea Sibiului
Pentru cei care vor să iasă din oraș, Anii Drumeției propun tururi ghidate în natură – cu peisaje spectaculoase și informații locale. Printre drumețiile care sunt organizate în acest weekend sunt: drumeție în Munții Lotrului și drumeție spre vârful Muma și Festivalul Plăcintelor din Tălmăcel. Detalii și înscrieri se pot face online.
Spectacol la Teatrul Gong
Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 22 august, de la ora 18:00, spectacolul „Cartierul #3: Jocuri fără joacă” în regia lui Victor Olăhuț. Spectacolul închide oficial stagiunea 2024/2025 și va fi prezentat cu titlu gratuit. Spectacolul este urmat de o sesiune de Q&A moderată de psihologul Cristina Ösz, specializată în lucrul cu
adolescenții.
Citește și: Final de stagiune la Gong: un spectacol gratuit care pune realitatea față în față cu lumea virtuală
Mic Târg Creativ – Piața Huet
De vineri până duminică (15–17 august), peste 50 de artizani vin în Piața Huet cu creații unicat: bijuterii handmade, decorațiuni, articole vestimentare și multe altele. Programul este între 10:00 – 22:00, iar atmosfera este una boemă, perfectă pentru plimbări de seară. Detalii aici
Expoziție de animale exotice
Duminică, 17 august, între 10:00 și 19:00, pe Str. Malului nr. 2, se deschide Exotic Expo Sibiu, o expoziție impresionantă cu: tarantule gigantice, șerpi spectaculoși, șopârle colorate, insecte rare și fascinante. Detalii aici
Alte evenimente în acest weekend:
- Pet Fest Cisnădie are loc în perioada 16- 17 august la Cetatea Cisnădioara. Detalii aici
- Petrecerea Armonia are loc sâmbătă, 16 august, la The Home of Backyard. Detalii aici
- Târgul de Carte Gaudeamus are loc tot în acest weekend, în Piața Mare.
- O experiență deosebită pe Terasa cu Flori de la Cinema Ion Besoiu, unde poți vedea filmul „Materialiștii” vineri, 15 august, de la ora 22:00, sub cerul liber.
- Dacă vrei ceva cu adevărat diferit, mergi sâmbătă, 16 august, între 19:00 – 22:00 la Teatrul Gong, unde are loc a doua ediție a Campionatului Național de Slam Poetry. Poeți-performeri din toată țara se întrec în texte directe, creative și provocatoare.
Ultima oră
- Obiceiurile digitale și productivitatea. Cum ne influențează tehnologia viața de zi cu zi? acum 3 minute
- Faceți cunoștință cu Mădălin și Florin: salvamarii care veghează vara la Lacul Binder / video foto acum 2 ore
- Ce se întâmplă la Sibiu de Sfânta Maria: de la ASTRA Rock la expoziții exotice și petreceri tematice acum 2 ore
- Final de stagiune la Gong: un spectacol gratuit care pune realitatea față în față cu lumea virtuală acum 2 ore
- Noi locuințe pe unul dintre puținele terenuri rămase libere în Sibiu. Documentația de urbanism, în consultare publică acum 2 ore