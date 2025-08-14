cimitirul municipal sibiu își schimbă programul de sfânta maria. acces auto gratuit

Vineri, 15.08.2025 – ÎNCHIS, nu se efectueazÄ înmormântÄri. Accesul auto în cimitir va fi gratuit, conform H.C.L. nr. 109/2017.

SâmbÄtÄ, 16.08.2025 – ÎnhumÄri doar conform programÄrilor anterioare, cu documente de stare civilÄ (certificat de deces sau adeverinÈÄ de înhumare). Preluarea înmormântÄrilor se face telefonic, la 0723.555.917, între orele 09:00 – 14:00.