cimitirul municipal sibiu își schimbă programul de sfânta maria. acces auto gratuit

Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu anunÈÄ cÄ, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ziua de 15 august 2025, sÄrbÄtoare legalÄ, va fi nelucrÄtoare.

În consecinÈÄ, programul cimitirului în perioada 15 – 18 august va fi urmÄtorul:

  • Vineri, 15.08.2025 – ÎNCHIS, nu se efectueazÄ înmormântÄri. Accesul auto în cimitir va fi gratuit, conform H.C.L. nr. 109/2017.

  • SâmbÄtÄ, 16.08.2025 – ÎnhumÄri doar conform programÄrilor anterioare, cu documente de stare civilÄ (certificat de deces sau adeverinÈÄ de înhumare). Preluarea înmormântÄrilor se face telefonic, la 0723.555.917, între orele 09:00 – 14:00.

  • DuminicÄ, 17.08.2025 – ÎNCHIS.

  • Luni, 18.08.2025 – Program normal.

CetÄÈenii sunt rugaÈi sÄ ÈinÄ cont de aceste modificÄri Èi sÄ îÈi planifice vizitele Èi înmormântÄrile în conformitate cu programul special.

Ultima oră