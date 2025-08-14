cum funcționează noua înșelătorie cu „grupuri de investiții” care păcălește românii pe rețelele sociale

Atenție la escrocheriile de tip „grup de investiții”
pe WhatsApp și Telegram
București, 14 august 2025 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
Modul de operare al escrocheriei
Această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe platforme precum WhatsApp sau Telegram, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin rețele sociale și aplicații de mesagerie. În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici.
Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt încurajați să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes.
Persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit „cont de tranzacționare” deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată. În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite.
Recomandări din partea ASF
