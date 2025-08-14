Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul în Municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. 2bis, județul Hunedoara (tel. 0254 224 080), vă aduce la cunoștință următoarele:

În perioada 18–23.08.2025 se vor desfășura lucrări de dezinfecție (combatere țânțari) pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Insecticidul utilizat este Cymina Ultra, în concentrație de 100 ml/ha; acesta este avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide.

Persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugate să nu intre în zona de pulverizare. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, lucrările vor fi prelungite sau decalate.