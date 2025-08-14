doi traficanți, prinși în flagrant pe valea oltului cu droguri de mare risc / foto

Aproape jumătate de kilogram de droguri confiscat la Vâlcea – doi suspecți arestați preventiv.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au Aproape jumătate de kilogram de droguri confiscat la Vâlcea – doi suspecți arestați preventiv

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a două persoane – un bărbat și o femeie – cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În cazul femeii, anchetatorii au reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Potrivit probatoriului, în cursul lunii august 2025, cei doi ar fi procurat și deținut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalină, în vederea comercializării. De asemenea, bărbatul este bănuit că ar fi vândut mai multe cantități de 2MMC (drog de mare risc), iar femeia, cantități de canabis (drog de risc).

În seara zilei de 12 august 2025, cei doi au fost prinși în flagrant delict de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, în orașul Călimănești, în timp ce transportau aproximativ 46 de grame de substanță cristalină („cristal”).

În urma a 7 percheziții efectuate în 12 și 13 august, polițiștii au descoperit și ridicat diferite cantități de canabis și substanță cristalină, precum și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă. Cantitatea totală de droguri ridicată se apropie de jumătate de kilogram.

La data de 13 august, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea, al echipajului canin din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Vâlcea și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Reamintim că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

documentat activitatea infracțională a două persoane – un bărbat și o femeie – cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În cazul femeii, anchetatorii au reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Potrivit probatoriului, în cursul lunii august 2025, cei doi ar fi procurat și deținut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalină, în vederea comercializării. De asemenea, bărbatul este bănuit că ar fi vândut mai multe cantități de 2MMC (drog de mare risc), iar femeia, cantități de canabis (drog de risc).

În seara zilei de 12 august 2025, cei doi au fost prinși în flagrant delict de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, în orașul Călimănești, în timp ce transportau aproximativ 46 de grame de substanță cristalină („cristal”).

În urma a 7 percheziții efectuate în 12 și 13 august, polițiștii au descoperit și ridicat diferite cantități de canabis și substanță cristalină, precum și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă. Cantitatea totală de droguri ridicată se apropie de jumătate de kilogram.

La data de 13 august, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore, iar ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea, al echipajului canin din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Vâlcea și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Reamintim că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.