două parcări noi la bâlea lac: autoritățile scot terenurile la licitație

Începând de anul viitor, zona Bâlea Lac va beneficia de două noi parcări. Primăria Cârțișoara a demarat deja procedurile necesare pentru organizarea unei licitații publice, vizând mai multe parcele de teren care vor fi amenajate exclusiv pentru parcări cu plată.

Primarul comunei Cârțișoara anunță că a început demersurile pentru realizarea unor parcări noi, în zona Bâlea Lac, pentru decongestionarea traficului. „Există un plan de amenajare a unei noi parcări în zonă. Am dezmembrat câteva parcele – două, trei – cu această destinație, și intenționăm să le scoatem la licitație. În două-trei luni ne vor ieși actele, apoi urmează licitația propriu-zisă. Parcurile vor fi amenajate în două locații: în Căldarea Mieilor, sub stația de telecabină de la Bâlea, și în fața Salvamontului, lângă parcarea domnului Olaru”, a declarat primarul comunei Cârțișoara, Vasilică Sorin Cîrțan.

Licitațiile pentru aceste terenuri sunt planificate pentru luna octombrie, iar destinația lor va fi strict pentru parcări, fără posibilitatea de a fi utilizate în alt scop. Toate locurile de parcare vor fi cu plată.

În prezent, în zona Bâlea Lac există mai multe parcări, însă acestea nu fac față numărului mare de turiști, mai ales în sezonul de vârf. Tariful este de 10 lei pe oră, iar pentru o zi întreagă – 60 de lei. Pierderea biletului de parcare este sancționată tot cu 60 de lei.