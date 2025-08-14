dragoste și tenis în grecia: victor cornea și andreea bălan, vacanță fierbinte și calificare în sferturi / foto

Sibianul Victor Cornea îmbină utilul cu plăcutul în Creta (Grecia), unde a ajuns în sferturile de finală ale turneului ATP Challenger 3.

Victor Cornea (30 ani) face pereche în proba de dublu la turneul din Hersonissos cu francezul Matteo Martineau (26 ani).

Miercuri, în primul tur, perechea Cornea/Martineau a câștigat clar, scor 2-0 la seturi cu grecii Sakelaridis/ Tsitsipas Pa.

Joi, favoriții numărul 2 ai turneului, Cornea și Martineau vor juca pentru un loc în semifinale cu Langmo C. (SUA) / Potenza L. ( Italia). Perechea româno-franceză și-a asigurat un cec de 550 euro și 9 puncte ATP.

Logodnica lui Victor, artista Andreea Bălan este și ea în Creta, alături de fetițele sale, Ella și Clara. Astfel, Victor și Andreea petrec în minivacanță însorită pe plaja grecească Lyttos.

Cei doi se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor, nunta fiind programată chiar la începutul anului viitor.

Tenismenul sibian este în picaj în topul ATP la dublu, unde a coborât până pe locul 140.

În ultima perioadă, performanțele tenismenului sibian s-au limitat la prezențe sporadice în circuitul Challanger și eliminări timpurii în turneele ATP, fără realizări notabile care să în ajute în obiectivul declarat, intrarea în top 50 mondial la dublu.