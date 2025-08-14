după o viață la catedră, cel mai vechi director de școală din sibiu trage un semnal de alarmă: “nu putem lăsa copiii de izbeliște”

La 67 de ani, Ioan Perju nu mai are nimic de demonstrat. Și totuși, de trei ani conduce cu aceeași seriozitate și răbdare Liceul Teoretic „Gustav Gundisch” din Cisnădie, așa cum a făcut-o și în celelalte școli în care a fost director de-a lungul unei cariere impresionante. Este profesor de fizică, dar și mentor, ghid și sprijin pentru generații întregi de elevi și colegi.

Ioan Perju a ocupat funcția de director în mai multe școli din județul Sibiu timp de peste 40 de ani. De-a lungul carierei, a modernizat unități de învățământ, a implementat schimbări importante și a continuat să predea fizica, rămânând mereu un profesor dedicat.

„Am fost în mai multe școli director. La Clubul Elevilor, la Grupul Școlar de Industrie Ușoară, la școala din Râu Sadului și de 3 ani sunt director la Liceul Teoretic Gustav Gundisch Cisnădie. Dar în toți acești ani, ce m-a interesat cel mai mult nu a fost funcția, ci modernizarea școlilor”, spune domnul Perju cu o modestie care îi definește întreaga carieră.

Fizica rămâne pasiunea sa, și chiar și acum, la final de drum profesional, continuă să predea. „Sunt mulțumit că am avut elevi care s-au realizat, care acum își aduc copiii la școală. Nu m-am plâns, n-am avut probleme cu ei. Totul pornește de la disciplină – dacă le captezi atenția și le arăți importanța, restul vine de la sine”, spune directorul.

Cea mai mare provocare, la sfârșit de carieră

Cea mai mare provocare a ultimilor ani a venit chiar la sfârșitul carierei lui Ioan Perju. „Reîncadrările cadrelor didactice. Azi, de exemplu, până la ora 10 trebuia să trimitem dosarele… Plus provocările cu reabilitarea școlilor – a trebuit să lupt cu UAT-urile și primăriile pentru modernizare. Dar am reușit, cu sprijinul lor, să ducem la capăt patru proiecte importante la Cisnădie”, a spus acesta.

Cu 42 de ani vechime, dintre care doi ani și-a prelungit de activitate „din nevoie și din dorința de a duce lucrurile până la capăt”, Ioan Perju se pregătește să se pensioneze în septembrie. Nu are regrete, deși admite că „mai erau lucruri de făcut”. Oboseala și responsabilitatea, însă, își spun cuvântul.

„Nivelul de pregătire al elevilor a scăzut din 1983 încoace. Interesul lor pentru învățământ a scăzut. Nici societatea nu le oferă o viziune pentru viitor. Dar nu putem lăsa copiii de izbeliște. Trebuie să luptăm pentru ei”, mărturisește Ioan Perju.

Și asta a făcut Ioan Perju timp de patru decenii – a luptat, a construit și a format caractere. Iar sfatul lui pentru un director aflat la început de drum e simplu și puternic: „Ajută cum poți. Fii acolo pentru colegi și pentru copii. Viitorul începe cu ceea ce facem azi în școală”, spune acesta.