faceți cunoștință cu mădălin și florin: salvamarii care veghează vara la lacul binder / video foto

Când temperaturile cresc și sibienii caută răcoare și distracție la Lacul Binder, în apropiere, mereu vigilenți, se află salvamarii. Ei sunt cei care, deși poate par invizibili la prima vedere, asigură siguranța tuturor celor care se aventurează în apă sau pe locurile de joacă plutitoare.

Salvamarii sunt cei care, din umbră, se asigură că siguranța la Lacul Binder primează. Mădălin, de exemplu, este unul dintre salvamarii prezenți zilnic la Binder în timpul verii. Iarna, însă, îl găsești pe pârtiile de la Păltiniș, în rolul de instructor de schi.

„În principiu, supraveghem zona locului de joacă plutitor, de pe apă. Nu au fost incidente majore – oamenii, în general, respectă regulile. Zona e sigură, iar purtarea vestei de salvare este obligatorie. Ne-am pregătit din timp pentru sezonul acesta, eu și colegii mei, fiind și instructori de înot. Este o activitate sezonieră, de vară, pe care o combinăm cu cea de iarnă”, povestește Mădălin.

El spune că, în afară de disconfortul provocat de soare și temperaturi ridicate, meseria nu este una dificilă, atâta timp cât sibienii și turiștii respectă regulile. „Mai sunt câțiva care încearcă să intre pe locul de joacă fără vestă, dar suntem atenți și intervenim imediat. Dacă regulile sunt clare de la început, oamenii le urmează”, adaugă acesta.

„Salvamar ca să nu stau degeaba” – Florin, profesorul din timpul anului școlar

Florin are 30 de ani, este profesor de educație fizică la o școală din Sibiu și, vara, a ales să devină salvamar la Lacul Binder. O decizie motivată nu doar de dorința de a fi activ, ci și de a combate prejudecățile.

„Am ales să fiu salvamar pentru că sunt profesor de sport și toată lumea zice că profesorii stau vara. Așa că… nu stau. Este un job temporar, dar cu responsabilitate. Cea mai mare provocare este atenția la copiii mici. Ei au acces în apă fără vestă în zona de mică adâncime, și trebuie să fim foarte vigilenți”, spune el.

Florin își amintește două momente importante din acest sezon. „Un băiat mai masiv s-a prins în sforile de la un element gonflabil și a avut nevoie de ajutor. L-am scos imediat. Iar acum câteva zile, un copil a intrat sub apă și colegii mei au intervenit în mai puțin de 10 secunde. A fost un exemplu clar de reacție promptă și coordonare”, a povestit acesta.

Dincolo de soare, apă și vacanță – responsabilitate și vigilență

Deși Lacul Binder e asociat cu distracția, adrenalina și relaxarea, cei care lucrează acolo în spatele cortinei au în fiecare zi o misiune clară: să asigure siguranța vizitatorilor. Indiferent dacă e vorba de copii curioși, adolescenți energici sau adulți neatenți, salvamarii trebuie să fie atenți în permanență.

Pentru Mădălin și Florin, jobul de vară nu e doar o ocupație temporară, ci o combinație între pasiune, disciplină și dorința de a-i proteja pe ceilalți. Iar iarna… îi găsești pe munte, continuând să ofere aceeași grijă, dar pe schiuri.