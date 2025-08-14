fc hermannstadt în cursa pentru un bonus generos. frf a făcut anunțul oficial

După primele cinci etape ale sezonului, FC Hermannstadt este printre cele 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum.

Federația Română de Fotbal a anunțat pe siteul oficial că după primele cinci etape ale sezonului, 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt, FC Argeș, CFR Cluj și Metaloglobus.

Trei echipe, UTA, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, au avut câte un singur meci în care nu au respectat regula, însă procentul general de respectare depășește 75%, astfel că acestea nu ar fi supuse unei penalizări.

FRF continuă monitorizarea atentă a respectării regulii 5+6, cu scopul de a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru echipa națională și dezvoltarea fotbalului românesc.

Începând cu sezonul 2025/2026, pe durata unui joc este necesar să participe în teren minim cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României. Această regulă se aplică pentru minimum 75% din meciurile aferente unui sezon competițional al Ligii 1 și Cupei României (procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție în parte). Prin excepție, utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât dacă se utilizează jucători U21 regula se va considera îndeplinită pentru jocul respectiv dacă sunt utilizați 3 jucători U21 în teren pe durata întregului meci.

Sancțiunea aplicabilă pentru nerespectarea regulii mai sus menționate va fi penalitate financiară în cuantum de 150.000 de euro. Sumele astfel obținute vor fi împărțite în mod egal primelor 5 cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competițional respectiv, care au respectat regula.

FC Hermannstadt a accesat bonusul FRF și în sezonul trecut, când a primit circa 700.000 euro pentru că a fost în primele trei echipe care au respectat regula, după FCSB și U Cluj.

Sibiul are în lot doar 7 străini: Selimovic (Luxemburg), Karo (Cipru), Batista (Portugalia), Ivanov (Bulgaria), Jair (Brazilia), Anti (Ghana) și Kujabi (Gambia). Brazilianul Jair nu are încă drept de joc, fiind în așteptarea permisului de ședere.

După ce și Jair va fi legitimat, FC Hermannstadt poate respecta ușor regula, doar să nu îi aibă în teren în același timp pe toți cei 7 stranieri.