filmul crimei din gușterița în care un sibian și-a sugrumat bunicul bolnav la pat

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Sibiu, unde un tânăr de 23 de ani și-a omorât în bătaie bunicul. Omul nu s-a putut apăra deloc, fiind imobilizat la pat, în timp ce nepotul lui s-a năpustit cu putere și l-a sugrumat până l-a lăsat inconștient.

Tânărul de 23 de ani, care și-a omorât bunicul de 82 de ani după ce l-a bătut, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor raportată la violență în familie.

L-a sugrumat

Totul s-a întâmplat în cursul serii de luni în cartierul Gușterița din Sibiu. Tânărul era singur acasă cu bunicul lui, iar omul era imobilizat la pat, fiind bolnav. Sursele Ora de Sibiu spun că, cu câteva ore în urmă, bărbatul de 82 de ani fusese vizitat de câteva nepoate. Tânărul le-ar fi cerut bani, iar bunicul le-ar fi zis să nu îi dea niciun leu, fiindcă îi va da pe băutură. După ce acestea au plecat, bunicul și nepotul au început să se certe. Tânărul și-a pierdut cumpătul și l-a lovit în mai multe zone ale corpului, însă nu asta l-a ucis. El a intrat în stare de inconștiență abia după ce l-a sugrumat.

Aceleași surse au precizat că, a doua zi, după ce și-a dat seama că bunicul lui este în stare gravă, tânărul ar fi plecat din casă la niște rude, spunându-le că oameni necunoscuți au intrat peste ei în locuință în cursul nopții. Rudele și-au dat seama că ceva e necurat la mijloc, astfel că au sunat la 112. Polițiștii s-au deplasat în zonă și l-au depistat pe tânăr. El a încercat să se disculpe, dar nu a reușit să ascundă adevărul.

Bunicul a fost dus în stare gravă la spital, însă a doua zi a decedat. Familia se pregătește acum de înmormântare.

Citește și: Un tânăr din Sibiu și-a omorât bunicul