final de stagiune la gong: un spectacol gratuit care pune realitatea față în față cu lumea virtuală

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 22 august, de la ora 18:00, spectacolul „Cartierul #3: Jocuri fără joacă” în regia lui Victor Olăhuț.Spectacolul închide oficial stagiunea 2024/2025 și va fi prezentat cu titlu gratuit. Spectacolul este urmat de o sesiune de Q&A moderată de psihologul Cristina Ösz, specializată în lucrul cu adolescenții.

„Publicul nostru este adevărata noastră forță. Aplauzele, fiecare zâmbet și fiecare privire curioasă din sală ne-au dat energia de a continua, indiferent de dificultățile acestui sezon. Mulțumim fiecărei familii, fiecărui copil și fiecărui prieten al teatrului care a ales să fie parte din povestea noastră în acest an. În stagiunea 2024/2025 au avut loc 248 de reprezentații din care 3 spectacole în premieră, 152 de ateliere pentru copii și adolescenți și alte 137 de evenimente speciale dedicate întregii familii. Pe tot parcursul stagiunii am reunit la sediu 45.993 de spectatori fericiți și peste 500.000 de beneficiari online. Noua stagiune se va deschide în 6 septembrie, pregătind deja surprize și experiențe noi. Vă așteptăm cu drag la teatru!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret Sibiu.

Stagiunea 2024/2025 a marcat 75 de ani de la înființarea teatrului pentru copii de la Sibiu. Istoria sa începe în 1948 când, sub denumirea de „Țăndărică”, s-a înființat teatrul de păpuși, în cadrul Sindicatului mixt al artiștilor, scriitorilor și ziariștilor din Sibiu. Ca instituție profesionistă de spectacole a fost înființat în anul 1949 (21 decembrie), reprezentând a doua instituție din țară de acest gen, după Teatrul de Păpuși „Țăndărică” din București. Din 1949 și până în 1997 denumirea sa a fost Teatrul de păpuși LICURICI. În prezent, instituția își desfășoară activitatea sub denumirea de Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu, sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.

„Cartierul 3. Jocuri fără joacă” este povestea unui mister ce învăluie 4 adolescenți și pe familiile lor, care locuiesc în același cartier. Tematică propusă în cadrul spectacolului, dependența de jocurile pe calculator/smartphone, este una care afectează grav calitatea vieții publicului tânăr, atât în ceea ce privește relațiile familiale, cât și într-un cadru social mai larg. Spectacolul abordează și efectele rețelelor sociale asupra utilizatorilor, felul în care aceștia ajung să sufere tulburări de personalitate prin afișarea unor avataruri aflate în dezacord cu realitatea lor trăită și auto-impunerea unor standarde nerealiste în ce privește statutul lor social sau aspectul fizic.

Jennifer Haley, autoarea textului premiat în anul 2009 de American Theatre Critics Association, tratează problema dependenței de jocurile video într-un fel aparte: lumea reală și lumea virtuală se întrepătrund, astfel încât nimeni nu mai face diferența între realitate și joc. Când tinerii se joacă pe calculator, pare că acțiunile lor au consecințe în viața reală, asupra părinților, asupra animalelor de companie, asupra prietenilor din cartier. Cât de departe poate merge un astfel de joc… fără joacă?

„Cartierul #3: Jocuri fără joacă e un spectacol care abordează această dependență pe care o conștientizăm, dar de care nu prea avem șanse să scăpăm. Pentru că peste tot sunt ecrane, iar ceea ce afișează ele e de cele mai multe ori mai atrăgător și mai convenabil decât realitatea. Viața devine un joc.”, spune regizorul Victor Olăhuț.

Spectacolul este urmat de o sesiune de Q&A moderată de psihologul Cristina Ösz, specializată în lucrul cu adolescenții. Spectacolul are o durată de aproximativ 1h și nu este recomandat celor cu vârsta sub 12 ani. Accesul publicului la acest spectacol se face gratuit, în limita locurilor disponibile. Rezervarea locurilor se poate face direct la sediul Agenției de Bilete a Teatrului „Gong” din str. Al. Odobescu 4, sau prin e-mail la ticketing(@)teatrulgong.ro. Vă rugăm să specificați numele dvs. și numărul de locuri necesar. Rezervările expiră cu 15 minute înainte de începerea reprezentației, iar confirmarea locurilor se face doar prin mesaj scris.