guvernul pune frână proiectelor finanțate din pnrr, anghel saligny și cni. ordonanța este în consultare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a pus în consultare publică ordonanța care oprește investițiile din PNRR și Anghel Saligny, dar și cele finanțate de Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. Sunt prevăzute și excepții, însă doar în cazuri temeinic motivate.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, se suspendă încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale.

Măsura se aplică până la aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023.

Prin excepție, în scopul eficientizării și accelerării implementării investițiilor, precum și pentru atingerea jaloanelor și țintelor ce fac obiectul renegocierii în Planul Național de Redresare și Reziliență, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Ministerului Finanțelor, Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare.

„După aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023, coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, încheie sau emit contracte/decizii/ordine de finanțare numai pentru atingerea jaloanelor și țintelor ce fac obiectul Planul Național de Redresare și Reziliență modificat în urma renegocierii. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă încheierea de angajamente legale în cadrul reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență de către beneficiari sau structurile de implementare, după caz, instituții și autorități publice”, se arată în proiectul pus în consultare publică.

Începând cu data intrării în vigoare a proiectului, se suspendă atribuirea de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări în cadrul reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de către beneficiari sau structurile de implementare și operatorii economici aflați în subordinea/coordonarea/sub autoritatea unei autorităţi publice centrale și locale.

Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul MIPE Guvernul poate autoriza beneficiarii și structurile de implementare, să încheie angajamente legale sau, după caz, să atribuie contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări.

Contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR, pentru care beneficiarii instituții și autorități publice, precum și operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, și/sau structurile de implementare nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt denunțate unilateral de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale.

Prevederile se aplică și pentru procedurile de achiziție publică pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care este pusă în consultare publică.

Denunțarea unilaterală se realizează prin notificare care se transmite în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, înainte de expirarea termenului prevăzut la alin.(3) din OUG pusă în consultare, prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Ministerului Finanțelor, Guvernul poate autoriza continuarea implementării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2026, contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR pentru care au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, și/sau obținerea de avize și autorizații iar procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor se suspendă unilateral, prin notificare, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale.

Notificarea se transmite în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Prin excepție, după aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023, Guvernul poate aproba prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Ministerului Finanțelor, continuarea proiectelor aferente investițiilor rămase în PNRR.

Ordonanța pusă în consultare mai prevede și faputl că acele contracte/decizii/ordine de finanțare finanțate din PNRR încheiate cu beneficiarii instituții și autorități publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, precum și cu operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, în cadrul cărora progresul fizic al obiectivului de investiții, certificat prin situații de lucrări este cel mult 30% se derulează în baza unui memorandum aprobat de Guvern, inițiat de către coordonatorul de reforme și/sau investiții cu privire la oportunitatea continuării investiției și a impactului bugetar total, avizat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național al PNRR .

Memorandumul va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

a) evaluarea impactului bugetar total, inclusiv a creditelor de angajament și creditelor bugetare repartizate pe ani, până la finalizarea investiției

b) relevanța strategică a proiectului în contextul actual

c) riscurile asociate neimplementării proiectului în raport cu continuarea acestuia, inclusiv cele de natură financiară.

În anul 2025, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pusă în consultare publică, nu se încheie angajamente legale pentru proiecte de investiții nou finanțate prin Programul național de dezvoltare locală etapa I și etapa a II-a, Programul național de investiții „Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social. Și în aceste cazuri sunt prevăzute excepții: se pot încheia contracte de finanțare pentru proiectele aferente investițiilor legate de mobilitatea militară incluse la finanțare în cadrul Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 6/2025 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2025.

În anul 2025, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențe, se interzice atribuirea de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice, de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, Guvernul, prin memorandum, poate aproba încheierea de angajamente legale pentru proiecte de investiții noi finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social și poate aproba atribuirea de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice.

Memorandumul va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

a) evaluarea impactului bugetar total, inclusiv a creditelor de angajament și creditelor bugetare repartizate pe ani, până la finalizarea investiției

b) precizarea impactului asupra deficitului bugetar, pe ani, în raport cu țintele de deficit aprobate prin Decizia Consiliului UE

c) relevanța strategică a proiectului în contextul actual.

În anul 2025, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile de management/organismele intermediare nu încheie contracte de finanțare / nu emit decizii de finanțare și nici nu acordă avizul de principiu pentru proiectele noi a căror valoare determină depășirea sumelor alocate în euro, la nivel de program.

Prin excepție, în scopul eficientizării și accelerării implementării proiectelor, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol autoritate de management, respectiv cu rol de coordonare a programelor regionale, la propunerea conducerii autorităților de management, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului Finanțelor, Guvernul poate aproba încheierea/emiterea contractelor/deciziilor de finanțare și avizelor de principiu cu depășirea sumelor alocate în euro, la nivel de program, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, acordând prioritate proiectelor aferente investițiilor diminuate și/sau eliminate din PNRR.

Pentru programele aferente politicii de coeziune nu se aplică proiectelor care prevăd investiții publice în infrastructură și dezvoltare regională care întrunesc cerințele pentru a fi contractate, dar a căror contractare conduce la depășirea alocării inițiale aferente apelurilor de proiecte.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu. Prin excepție, se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei. Pentru anul 2025, programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice se derulează în limita a 30 de milioane de lei. În cazuri temeinic justificate, prin Memorandum aprobat în cadrul Guvernului se poate aproba derularea unuia sau a mai multor proiecte sau programe cu eventuala redimensionare a alocării financiare.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la data de 31 decembrie 2025 următoarele programe se derulează, în limita creditelor bugetare aprobate:

a) Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public,

b) Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.