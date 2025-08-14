mândrie pentru sibiu: arias, moment de neuitat la untold alături de celebrul salvatore ganacci / foto

Atmosferă incendiară în a doua seară a festivalului UNTOLD X, unde ARIAS, artista originară din Sibiu, a urcat pe scenă alături de invitatul-surpriză, inconfundabilul Salvatore Ganacci.

Cu un set plin de energie și creativitate, ARIAS a reușit să ridice la maximum pulsul zecilor de mii de fani, îmbinând ritmuri intense cu momente de conexiune autentică cu publicul.

Prestația sibiancei a fost unul dintre punctele culminante ale serii, completând perfect vibe-ul incendiar al festivalului. Apariția lui Salvatore Ganacci a amplificat spectacolul, transformând scena principală într-o adevărată explozie de muzică, lumină și emoție.

ARIAS a demonstrat că Sibiul are artiști care pot cuceri orice scenă din lume.