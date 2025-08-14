meteorologii avertizează: va fi o iarnă friguroasă și cu ninsori puternice

Meteorologii europeni avertizează că iarna 2025/2026 ar putea aduce episoade de frig extrem și ninsori neașteptate, în special în luna ianuarie. Potrivit specialiștilor, fenomenele La Niña și un vortex polar mai slab decât de obicei ar putea permite pătrunderea frecventă a aerului arctic pe continent.

Vortexul polar și La Niña – factorii cheie ai iernii

Vortexul polar este o zonă vastă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord și care, atunci când este puternic, ține aerul rece blocat în zona arctică, favorizând ierni mai blânde în Europa. În sezonul 2025/2026, specialiștii estimează că vortexul va fi mai slab la începutul iernii, ceea ce poate duce la episoade de frig mai intense și ninsori locale mai abundente, scrie ziare.com.

Fenomenul La Niña, faza rece a ciclului ENSO, caracterizat prin temperaturi mai scăzute decât normal în apele centrale și estice ale Pacificului tropical, poate destabiliza vortexul polar și favoriza apariția valurilor de frig. Statistic, există o probabilitate de 60-75% ca La Niña să genereze „încălziri bruște stratosferice” care amplifică pătrunderea aerului rece pe continent.

Prognozele pentru Europa

Datele timpurii ale modelului european ECMWF indică presiune atmosferică mai scăzută dinspre estul Canadei spre vestul Europei, semn că vortexul polar va fi slăbit. În acest context, iarna ar putea fi mai caldă decât normal pe mare parte din continent, cu excepția unor zone centrale unde temperaturile ar putea fi apropiate sau chiar sub medie.

În ceea ce privește precipitațiile, nord-vestul și sudul Europei ar putea înregistra cantități mai mari decât media, iar anumite regiuni din Marea Britanie și Scandinavia ar putea avea ninsori peste normal. În zonele centrale, episoadele de ninsoare locală ar putea fi intense, chiar dacă media sezonului rămâne mai scăzută.

Meteorologii recomandă săptămânal monitorizarea prognozelor, întrucât configurația atmosferică poate aduce schimbări rapide și neașteptate în evoluția iernii.