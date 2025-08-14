modificări de program la stare civilă și evidența persoanelor sibiu în minivacanța de sfânta maria

AnunÈ important: programul Serviciului Public Comunitar de EvidenÈÄ a Persoanelor Èi Stare CivilÄ, 15–16 august 2025
Serviciul Public Comunitar de EvidenÈÄ a Persoanelor al Municipiului Sibiu informeazÄ cetÄÈenii cÄ, potrivit art. 139, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ziua de 15 august este sÄrbÄtoare legalÄ, în care nu se lucreazÄ.
Astfel, programul serviciilor va fi urmÄtorul:
Serviciul Stare CivilÄ
-
GhiÈeu Decese: vineri, 15 august – ÎNCHIS | sâmbÄtÄ, 16 august – DESCHIS între 9:00 Èi 13:00
-
GhiÈeu NaÈteri: vineri, 15 august – ÎNCHIS
-
GhiÈeu CÄsÄtorii: vineri, 15 august – ÎNCHIS | sâmbÄtÄ, 16 august – DESCHIS pentru oficiere cÄsÄtorii
Serviciul EvidenÈa Persoanelor
-
vineri, 15 august – ÎNCHIS
CetÄÈenii sunt rugaÈi sÄ ia în considerare aceste modificÄri atunci când se prezintÄ la ghiÈee.
