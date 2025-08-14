noi locuințe pe unul dintre puținele terenuri rămase libere în sibiu. documentația de urbanism, în consultare publică 

Sibienii sunt invitaÈi sÄ îÈi spunÄ pÄrerea despre intenÈia unui dezvoltator de a elabora Planul Urbanistic Zonal – zonÄ de urbanizare Èi zonÄ mixtÄ – pe un teren aflat pe strada Tractorului din oraÈ. Noi locuinÈe ar putea fi ridicate pe unul dintre puÈinele terenuri din intravilan rÄmase libere.
ObservaÈiile Èi propunerile sibienilor sunt necesare în vederea stabilirii cerinÈelor de elaborare a PUZ-ului „ZonÄ de urbanizare Èi zonÄ mixtÄ”, propus în Sibiu pe strada Tractorului. Detalii despre cum puteÈi transmite observaÈii, AICI.
LocuinÈe noi pe Tractorului
Star-Invest SRL vrea sÄ întocmeascÄ PUZ-ul pentru un teren de 400 metri pÄtraÈi aflat pe strada Tractorului. SuprafaÈa studiatÄ este de circa 1,67 hectare, fiind delimitatÄ de strada Tractorului Èi strada Smaraldului. Potrivit memoriului de prezentare, „dorinÈa iniÈiatorului este de a realiza pe terenurile aflate în proprietatea lui, construcÈii cu destinaÈia de locuinÈe Èi funcÈiuni complementare locuirii”. Dezvoltatorul spune cÄ este necesar sÄ fie realizate Èi circulaÈiile – atât cele pietonale, cât Èi carosabilul. De altfel, el este de pÄrere cÄ este nevoie sÄ fie rezolvate, într-un mod complex, problemele funcÈionale, tehnice Èi estetice ale zonei, prin mobilarea terenurilor.
Propunerea pentru acest PUZ este sÄ se construiascÄ locuinÈe cu regim de înÄlÈime maxim admis de patru niveluri supraterane, sÄ se amenajeze strada Èi trotuarele, zone verzi Èi sÄ fie rezolvatÄ problema echipÄrilor edilitare. ÎnÄlÈimea maximÄ admisÄ a clÄdirilor, mÄsuratÄ la corniÈa superioarÄ sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depÄÈi 16 metri. ClÄdirile se vor retrage de la aliniament cu cel puÈin 3 metri.
În cadrul proiectului propus de dezvoltator, vor exista douÄ etape. În prima se vor realiza operaÈiunile de dezmembrare/comasare astfel încât sÄ fie fÄcut un drum nou, se va lÄrgi strada Tractorului Èi se vor crea noi parcele. În etapa a doua, se vor realiza operaÈiuni de dezmembrare/comasare pentru fiecare parcelÄ pentru care se va solicita autorizaÈie de construire. De asemenea, pentru satisfacerea în condiÈii corespunzÄtoare a necesarului de apÄ la bucÄtÄriile Èi grupurile sanitare ale imobilelor proiectate, se propune alimentarea zonei studiate prin extinderea reÈelelor de apÄ existente pe strÄzile adiacente. Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un racord de canalizare, conduse la reÈeaua de canalizare. Se va lua în calcul Èi alternativa amplasÄrii de bazine vidanjabile îngropate pentru fiecare parcelÄ, aceasta fiind o soluÈie provizorie pânÄ la realizarea canalizÄrii în zona respectivÄ. ReÈeaua electricÄ va fi Èi ea extinsÄ, dar se va lua în calcul Èi posibilitatea montÄrii de panouri solare Èi fotovoltaice.
