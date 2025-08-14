noi locuințe pe unul dintre puținele terenuri rămase libere în sibiu. documentația de urbanism, în consultare publică 

Sibienii sunt invitaÈi sÄ îÈi spunÄ pÄrerea despre intenÈia unui dezvoltator de a elabora Planul Urbanistic Zonal – zonÄ de urbanizare Èi zonÄ mixtÄ – pe un teren aflat pe strada Tractorului din oraÈ. Noi locuinÈe ar putea fi ridicate pe unul dintre puÈinele terenuri din intravilan rÄmase libere.

ObservaÈiile Èi propunerile sibienilor sunt necesare în vederea stabilirii cerinÈelor de elaborare a PUZ-ului „ZonÄ de urbanizare Èi zonÄ mixtÄ”, propus în Sibiu pe strada Tractorului. Detalii despre cum puteÈi transmite observaÈii, AICI.

LocuinÈe noi pe Tractorului

Star-Invest SRL vrea sÄ întocmeascÄ PUZ-ul pentru un teren de 400 metri pÄtraÈi aflat pe strada Tractorului. SuprafaÈa studiatÄ este de circa 1,67 hectare, fiind delimitatÄ de strada Tractorului Èi strada Smaraldului. Potrivit memoriului de prezentare, „dorinÈa iniÈiatorului este de a realiza pe terenurile aflate în proprietatea lui, construcÈii cu destinaÈia de locuinÈe Èi funcÈiuni complementare locuirii”. Dezvoltatorul spune cÄ este necesar sÄ fie realizate Èi circulaÈiile – atât cele pietonale, cât Èi carosabilul. De altfel, el este de pÄrere cÄ este nevoie sÄ fie rezolvate, într-un mod complex, problemele funcÈionale, tehnice Èi estetice ale zonei, prin mobilarea terenurilor.

Propunerea pentru acest PUZ este sÄ se construiascÄ locuinÈe cu regim de înÄlÈime maxim admis de patru niveluri supraterane, sÄ se amenajeze strada Èi trotuarele, zone verzi Èi sÄ fie rezolvatÄ problema echipÄrilor edilitare. ÎnÄlÈimea maximÄ admisÄ a clÄdirilor, mÄsuratÄ la corniÈa superioarÄ sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depÄÈi 16 metri. ClÄdirile se vor retrage de la aliniament cu cel puÈin 3 metri.

În cadrul proiectului propus de dezvoltator, vor exista douÄ etape. În prima se vor realiza operaÈiunile de dezmembrare/comasare astfel încât sÄ fie fÄcut un drum nou, se va lÄrgi strada Tractorului Èi se vor crea noi parcele. În etapa a doua, se vor realiza operaÈiuni de dezmembrare/comasare pentru fiecare parcelÄ pentru care se va solicita autorizaÈie de construire. De asemenea, pentru satisfacerea în condiÈii corespunzÄtoare a necesarului de apÄ la bucÄtÄriile Èi grupurile sanitare ale imobilelor proiectate, se propune alimentarea zonei studiate prin extinderea reÈelelor de apÄ existente pe strÄzile adiacente. Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un racord de canalizare, conduse la reÈeaua de canalizare. Se va lua în calcul Èi alternativa amplasÄrii de bazine vidanjabile îngropate pentru fiecare parcelÄ, aceasta fiind o soluÈie provizorie pânÄ la realizarea canalizÄrii în zona respectivÄ. ReÈeaua electricÄ va fi Èi ea extinsÄ, dar se va lua în calcul Èi posibilitatea montÄrii de panouri solare Èi fotovoltaice.