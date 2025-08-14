patru seri cât o vară: sibiul de odinioară aduce fun factory, captain hollywood project, generic, azur, n&d și l.a. în parcul tineretului!

Sibienii și nu numai sunt invitați patru zile la Sibiul de Odinioară între 21 și 24 august.

Fun Factory, Captain Hollywood Project, Generic, Azur, L.A., N&D, Geo Da Silva, Enășescu, Marusha, Maverick și Codi Reivs urcă pe cele două scene din Parcul Tineretului.

Gurmanzii sunt întâmpinați în festival de mai multe food-truck-uri cu mâncăruri și deserturi apetisante.

Parcul Tineretului se întoarce la anii în care casetele se derulau cu pixul, iar refrenele se prindeau din prima. Între 21 și 24 august, Sibiul de Odinioară revine cu ediția a 12-a și aduce, în premieră, două scene. Patru seri la rând, orașul respiră ’90–’00: artiști originali, show-uri live, intrare liberă și un public care știe versurile pe dinafară. Dă play la amintiri.

Două scene. Zero pauze. Tot orașul pe „repeat”

Festivalul înseamnă două scene — pentru prima dată — adică mai puține pauze și mai multă muzică. Parcul Tineretului devine, patru zile, ringul de dans al verii: 21–22 august de la 16:00 la 23:50, 23–24 august de la 15:00 la 23:50. Restul îl face mulțimea.

Maratonul retro: pop, disco, rock — ca atunci

„Sibiul de Odinioară invită iubitorii de muzică retro, disco, pop și rock la un adevărat maraton muzical de gală; evenimentul, devenit deja tradițional în oraș, aduce la a 12-a ediție artiști care au făcut furori în anii ’90 și 2000. Pentru a celebra cum se cuvine această sărbătoare, festivalul din Parcul Tineretului propune un program stufos și atractiv.”

Publicul care a crescut cu casete, walkman și primele CD-uri își regăsește hiturile la ele acasă.

Organizatorii aduc pe scenă artiști care odinioară erau pe primele locuri în topurile naționale și internaționale — plus câteva surprize pregătite special.

„Avem, fără doar și poate, cel mai impresionant line-up din istoria festivalului nostru. Cap de afiș sunt invitații de peste hotare, Fun Factory și Captain Hollywood Project, trupe care au făcut furori pe tot mapamondul cu hiturile lor. În premieră pe aceeași scenă la Sibiu vin Generic și Azur, cu piesele lor care au fost în topul preferințelor românilor. Avem două scene și multe alte surprize; îi invităm pe sibieni în Parcul Tineretului pentru patru seri memorabile”, spun organizatorii.

Povestea pe zile

Joi — „Apasă PLAY”

Joi, 21 august, se ridică volumul. De la 17:00, Maverick deschide festivalul cu energie de warm-up serios, genul care îți setează ritmul pentru tot weekendul. La 20:00, L.A. intră pe scenă și readuce două piese-semnătură ale unei generații — „Ochii tăi” și „Toată viața mea” — exact cum le-ai trăit atunci: cor din public, brichete (sau lanterne) și câteva zâmbete care n-au îmbătrânit. 20:45, Enășescu păstrează pulsul ridicat și închide prima seară cu un set făcut să te țină în mișcare.

Vineri — „Side A: Șlagăre pe repeat”

Vineri, 22 august, ora 17:00, Codi Reivs dă startul la ziua de nostalgie pură.

De la 19:30, Generic urcă pe scenă cu „Fratele meu”, „S-a rupt lanțul de iubire” și „Bani n-aduc fericirea” — șlagăre care au făcut kilometri pe casete și CD-uri.

20:45 înseamnă Azur: Nelu Vlad și trupa livrează „În stație la Lizeanu”, „Mona”, „Fata de pe plajă” — refrene care se cântă singure.

22:00, Maverick revine pentru un closing fără pauză.

Sâmbătă — „Turbo ’90”

Sâmbătă, 23 august, intrăm în zona grea a anilor ’90–’00.

17:00, Maverick îți așază seara pe beat, apoi 19:30 vine N&D cu „Vino la mine”, „Vreau să plâng”, „Nu e vina mea” — soundtrack-ul primelor petreceri serioase.

20:30, Captain Hollywood Project apasă pe accelerație cu ritmurile care au aprins ringurile de dans în toată Europa, iar la 21:15, Marusha preia ștafeta și ține pulsul acolo unde trebuie: sus.

Duminică — „Greatest Hits”

Duminică, 24 august, se face recapitulare cu volum mare. 17:00, Codi Reivs pregătește terenul pentru un final pe plus.

La 20:00, Fun Factory aduce un show fără ocolișuri — ritmuri ’90 care ridică lumea în picioare din primele secunde.

20:45, Geo Da Silva închide ediția cu energie de after-movie: refrene care ți se lipesc de minte și un public care nu vrea să plece acasă.

Scena cu gust: street-food, espresso, bar

Între două refrene, aleile miros a street-food și deserturi.

Te așteaptă: Two Chefs, Street Bites, Greci pe Roți, The Burger’s Father, Turtha Grill, Turtha Ice Cream, Pokka Curos, plus Olha Coffee pentru espresso-ul care te ține în priză până la ultimul bis.

De sete se ocupă Bakyard Bar, WineNot și Bubble Bar. Exact cât să ții ritmul pe toată durata festivalului.

Cine urcă pe afiș (în clar)

Fun Factory, Captain Hollywood Project, Generic, Azur, L.A., N&D, Geo Da Silva, Enășescu, Marusha, Maverick, Codi Reivs — toți LIVE, pe două scene, în Parcul Tineretului.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu.

Parteneri principali: Bilstein, GLS.

Parteneri strategici: Magnolia Residence, Soma, Backyard, Ora de Sibiu, Vreau Reclamă